Skriti dragulj na robu Dolomitov (FOTO)

Vsa smučišča v Dolomitih slovijo po odlično urejenih progah, in to velja tudi za zimsko športno središče 3 Zinnen Dolomites, ki se ga je prijelo kar ime skriti dragulj. Do leta 2014 se je imenovalo Sexten (Sesto) in se je kot zadnje pridružilo znamenitemu dolomitskemu smučarskemu območju Superski Dolomiti, ki združuje 12 vrhunskih smučišč in 1200 kilometrov prog, na katerih se lahko smuča z eno vozovnico.

Smučišče leži na vzhodu Južne Tirolske, na obrobju veličastnega italijanskega gorovja, ki ga je znameniti arhitekt Le Corbusier označil za najlepše arhitekturno delo narave na svetu in je zaradi svoje naravne in kulturne krajine vpisano na seznam Unescove svetovne dediščine. Njegova edina 'napaka' je, da je do znamenitih skalnih stolpov Tre Cime di Lavaredo, po katerih je dobilo ime, precej daleč in jih lahko med smučanjem le bežno opazimo z ene točke. Slovenci tri stolpe poznamo kot Tre Cine, po nemško se jim reče Drei Zinnen.

Tam je tudi ena najbolj strmih prog v Italiji, Holzriese II, ki se ponaša z naklonom 71 stopinj.

Smučišče zaenkrat z žičnicami še ni povezano z drugimi, a to ne pomeni, da sta kakovost smuke in veličastje razgledov, zaradi katerih v vseh letnih časih množice derejo na to območje, kakor koli okrnjena. Prav nasprotno, smučišče 3 Zinnen Dolomites preverjeno navdušuje z izjemno slikovito zimsko kuliso in s 115 kilometrov dolgimi progami, ki so speljane prek peterice gorskih vršacev in med njimi na nadmorski višini od 1200 do 2225 metrov. Pri tem je 48 km modrih, 55 km rdečih in 12 km črnih, med slednjimi je tudi ena najbolj strmih prog v Italiji, Holzriese II, ki se ponaša z naklonom 71 stopinj.

Proge so zelo široke in dolge, slovijo pa po res odlični urejenosti. Smučišče se ponaša z 31 najbolj sodobnimi in hitrimi žičniškimi napravami, dvema snežnima parkoma, nočnim smučanjem in stoodstotnim sistemom zasneževanja prog, zaradi vsega tega pa tukaj praviloma, razen na vrhuncu sezone, ne poznajo gneče: ne na smučarskih progah, ne na žičnicah.

Tudi vreme je odlično, prebivalci se radi pohvalijo, da imajo kar 300 sončnih dni na leto, in to potrjujejo tudi statistike.

Dolomitske cene

Glede na kakovost smučišča cene tukaj seveda niso najnižje. Dnevna vozovnica za odraslega v glavni sezoni, ki traja od konca januarja do 18. marca, je 69 evrov, za juniorje 49 in za seniorje 62 evrov. Za celotno območje Dolomitov, torej za območje Superski Dolomiti, stane dnevna 74 evrov, za juniorje 52 in za seniorje 67 evrov, najbližje pa jo lahko koristite na Kronplatzu. S to vozovnico se lahko do tja podate kar z vlakom Ski Pustertal Express, ki vozi vsake pol ure in v samo 35 minutah pripelje s smučišča 3 Zinnen Dolomites do Kronplatza. To pomeni, da se lahko tudi v enem dnevu nasmučate na obeh odličnih smučiščih in vam pri tem niti ni treba sezuvati smučarskih čevljev.

Na smučišču je kar 27 koč, v njih se lahko okrepčate s smučarskimi klasikami, od znamenitega cesarskega praženca do dunajskega zrezka s pomfrijem, v ponudbi sicer prevladuje mešanica tirolske, italijanske in avstrijske kulinarike v širokem cenovnem razponu. Za testenine ali njoke z ragujem se plača od 13 evrov navzgor, ponujajo tudi odličen ričet ali golaževo juho od 10 evrov navzgor. Veliko točeno pivo stane od 5,50 do 7 evrov, kapučino od 2,60 evra, znameniti smučarski malinovec (schiwasser) pa od 3 evre naprej.