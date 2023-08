Škandal na izboru miss: organizatorje obtožujejo spolnega nadlegovanja

Organizatorji lepotnega izbora miss Universe so pretrgali stike z indonezijsko franšizo in odpovedali letošnje lepotno tekmovanje v Maleziji, potem ko so udeleženke izbora v Indoneziji lokalne organizatorje obtožile spolnega nadlegovanja. Z ameriškega sedeža Miss Universe (MUO) so sporočili, da so prekinili pogodbo z družbo PT Capella Swastika Karya in njeno direktorico Poppy Capella, ki ima licenco za izbore miss Universe v Indoneziji in Maleziji.

Šest udeleženk indonezijskega izbora je namreč policiji prijavilo spolno nadlegovanje, pri čemer trdijo, da so bile podvržene »telesnim pregledom«, češ da morajo organizatorji preveriti, ali imajo na telesu kakšne brazgotine ali strije, »pregled« pa je potekal v zaprti sobi z dvema ducatoma ljudi, med katerimi so bili tudi moški. Pet udeleženk je povedalo, da so jih tudi fotografirali brez modrčkov.

Udeleženke indonezijskega izbora so bile podvržene »telesnemu pregledu« in fotografiranju zgoraj brez.

»Popolnoma jasno je, da franšiza ne izpolnjuje naših standardov, etičnih prepričanj in pričakovanj, jasno zapisanih v naših navodilih in etičnem kodeksu,« so sporočili s sedeža MUO in poudarili, da je varnost in dobro počutje udeleženk izbora vedno na prvem mestu. Policija zadevo še preiskuje.

Poppy Capella, sicer znana indonezijska pevka, je v izjavi za javnost na instagramu zapisala, da »obsoja kakršno koli obliko spolnega nadlegovanja« in da kot direktorica in nosilka licence za indonezijski izbor miss Universe ni bila vpletena v škandal. »Nikoli nisem ukazala, zahtevala ali dovolila, da bi kdor koli, ki sodeluje pri izboru, na neprimeren način pregledoval tekmovalke,« je še zatrdila.

Kakor so sporočili organizatorji, bo zmagovalka indonezijskega izbora Fabienne Nicole Groeneveld kljub škandalu v svoji domovini lahko nastopila na svetovnem izboru, ki bo novembra v Salvadorju.