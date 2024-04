Singapur najbolj okusen, prevladujejo seveda azijske specialitete

Kulinarična revija Food & Wine je objavila seznam letališč z najboljšo hrano in pijačo, predvsem so se osredotočili na lokalno ponudbo. Prvo mesto je zasedlo letališče Jewel Changi v Singapurju, kjer imajo popotniki na voljo več kot sto ponudnikov raznovrstnih jedi z vseh koncev sveta, prevladujejo seveda azijske specialitete.

Tudi na drugem mestu je azijsko letališče, in sicer mednarodno letališče Tokyo-Narita na Japonskem, nad katerim bodo še posebno navdušeni ljubitelji sušija, tam se ga bodo namreč lahko najedli do sitega in poskusili kombinacije, o katerih pri nas lahko le sanjajo. Tretje letališče z najboljšo hrano in pijačo je mednarodno v Dubaju, kjer je na voljo kulinarika z vsega sveta, ponašajo se celo s slaščičarno, kjer ponujajo eklerje z vsemi mogočimi polnili, ki si jih lahko zamislite.

Morda presenetljivo, glede na to, da britanska hrana ne slovi kot najbolj okusna na planetu, je četrto letališče z najboljšo kulinarično ponudbo londonski Heathrow, za njim se je uvrstilo letališče v Istanbulu, šesto je amsterdamsko, šele na sedmem mestu pa prvo ameriško, in sicer mednarodno letališče JFK v New Yorku.