Simptomi nove različice covida! Zdravniki opozarjajo: »Ljudi popolnoma izčrpa«

V Evropi že pustoši nova različica covida, ki se hitro širi in ljudi »povsem izčrpa«.

Dr. Helen Wall, splošna zdravnica v Veliki Britaniji, je najnovejši sev, imenovan XEC, opisala kot bolj resen v primerjavi z nekaterimi prejšnjimi sevi in ga primerjala z gripo, vendar z intenzivnejšimi simptomi. Po njenih besedah se nova različica hitro širi po svetu in naj bi kmalu postala prevladujoči sev covida. Opozorila je na porast respiratornih okužb, povezanih s pojavom nove različice.

»Na splošno v tem letnem času vidimo porast respiratornih okužb. Pojavlja se nova različica covida, za katero se pričakuje, da bo postala prevladujoča in kot vse prejšnje različice postaja vse bolj razširjena.« Dodala je: »Ne vemo še čisto, ali je ta različica bolj ali manj nalezljiva, a sumim, da je bolj. Situacija še ni povsem jasna.«

Širi se hitreje

Različica XEC je bila opredeljena kot rekombinantna različica, ki nastane, ko se združita dva seva, potencialno v osebi, okuženi z obema hkrati. Gre za kombinacijo sevov KP.3.3 in KS.1.1, ki delita genske značilnosti z omikronom, zelo nalezljivo, a manj resno različico, ki so jo prvič zaznali v Južni Afriki leta 2021.

Strokovnjaki so zaskrbljeni, da »ima XEC očitno rastno prednost in se širi hitreje kot drugi sevi v obtoku, kar nakazuje, da bo v naslednjih nekaj mesecih postala prevladujoča različica po svetu«.

Na Otoku opažajo, da so nedavni primeri koronavirusa bolj podobni gripi v primerjavi s prejšnjimi sevi. Pri obolelih se pojavijo simptomi, kot so visoka temperatura, kašelj, boleče telo in glavobol.

Simptomi se prekrivajo z drugimi boleznimi

»Nekateri simptomi so bili v preteklosti bolj podobni simptomom prehlada in kašlja, a trenutno covid resnično izčrpava ljudi. Težko je reči, ali gre za covid, saj se simptomi pogosto prekrivajo z drugimi boleznimi, ki so v tem letnem času pogoste,« je dejala dr. Wall. »Težko je ločiti, ali gre za covid ali gripo. Ljudje, ki imajo gripo, so običajno zelo bolni. Včasih ljudje rečejo, da imajo gripo, v resnici pa imajo hud prehlad. Če imaš pravo gripo, si običajno prikovan na posteljo,« je pojasnila.

Cepljenje v UKC Ljubljana. FOTO: Blaž Samec

»S covidom pa se lahko počutiš precej dobro, morda kašljaš in imaš druge simptome, vendar si še vedno sposoben opravljati vsakodnevne aktivnosti, s čimer lahko nehote širiš okužbo na ranljive osebe.«

Zdravnica svetuje cepljenje proti virusom, ki trenutno razsajajo, vključno z gripo. Opozarja na hujše posledice, če se ljudje cepivu izognejo, in na težave z naraščajočimi stroški življenja: »Težava je, da ljudje delajo, spopadajo se s krizo življenjskih stroškov, zato nočejo izostati z dela, da bi se cepili ali če se po njem počutijo nekoliko slabše zaradi morebitnih stranskih učinkov. Vendar spodbujam vse, naj pogledajo širšo sliko.«

Za konec je dodala: »Večina stranskih učinkov cepiva mine v največ 24 urah, približno polovica ljudi pa jih sploh ne občuti. Če pa zbolite za katero od teh bolezni, boste z dela odsotni veliko dlje.«