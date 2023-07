Šefa levičarske stranke ujeli, ko je kradel: »Nimam dobre razlage« (VIDEO)

Vodja norveške levičarske stranke Bjørnar Moxnes je v ponedeljek odstopil, potem ko je na letališču v Oslu ukradel sončna očala. Za to se je odločil mesec dni po kraji, šele ko je v javnost prišel posnetek njegovega sramotnega početja.

Moxnesa, ki vodi norveško Rdečo stranko, so namreč 16. junija ujeli pri kraji v brezcarinski trgovini, navaja Politico.

Njegovo opravičilo: »Nimam dobre razlage«

O vsem skupaj se je oglasil tudi Moxnes, ki je na Facebooku zapisal opravičilo. »Naredil sem veliko napako in jo še poslabšal s tem, kako sem jo obravnaval. Resnično mi je žal za to in rad bi se opravičil. Veliko ljudi me je vprašalo, kako sem lahko naredil nekaj tako neumnega. To sem se v zadnjih tednih velikokrat spraševal. Nimam dobre razlage. Vendar pa sem popolnoma prepričan, da sem naredil nekaj narobe in moram sprejeti posledice,«.