Sedem minut groze: predviden pristanek roverja na Marsu (VIDEO)

Preedvidoma ob 21.48 po slovenskem času bo v Marsovo atmosfero vstopil rover Perserverance (po slovensko Vztrajnost), ki so ga proti rdečemu planetu poslali julija lani. 1040 kilogramov težko vozilo bo iskalo morebitne znake življenja ter proučevalo atmosfero in geologijo Marsa, ki se ob času pristanka roverja nahaja približno 55 milijonov kilometrov stran od Zemlje.Nasin najkompleksnejši rover doslej je vreden 2,5 milijarde dolarjev (približno dve milijardi evrov) bo zbiral tudi vzorce zemljine in kamnin. Na vozilu je sedem znanstvenih instrumentov, dva mikrofona, 23 kamer, laser in tudi manjši brezpilotni helikopter. Ta bo občasno skeniral površje na Marsu in pomagal znanstvenikom pri tem, kam poslati rover.Ameriška odprava z roverjem Vztrajnost je del vesoljskega programa Artemis, katerega cilj je, da bi človek do leta 2024 znova pristal na Luni, do leta 2028 pa bi vzpostavili stalno prisotnost ljudi na njej. To bi bila stopnica na poti človeka na Mars.V orbito se rover ne bo utirjal, ampak naj bi sedem minut po vstopu v atmosfero pristal na površju. V teh sedmih minutah groze, kot so jih poimenovali, sta plovilo in rover v največji nevarnosti, da se ponesrečita. Doslej je uspela približno polovica pristankov. Na Marsu je namreč pristati zelo težko. Pristanek bo možno spremljati v živo:Sam pristanek bo podoben kot pri roverju Curiosity, bo pa precej natančnejši. Medtem ko je Curiosity tarčo zadel na 3 kilometre, jo bo Perserverance na 40 metrov, poroča spletni portal slotech in dodaja, da bo misija Perserverance trajala najmanj eno Marsovsko leto (687 naših dni), morda pa še dlje.