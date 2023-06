Se Prigožinu slabo piše? Putin v intervjuju izjavil, da izdaje ne oprosti

Po spletu kroži posnetek intervjuja z Vladimirjem Putinom, za katerega težko rečemo, kdaj je nastal. V njem ruski predsednik izjavi, da izdaje ne oprosti. To bi moralo skrbeti Jevgenija Prigožina, ki se je preteklo soboto s svojo skupino Wagner obrnil proti ruskim oblastem. Je pa res, da ruska zvezna varnostna služba FSB umika obtožbe v primeru zasebne najemniške vojske Wagner.

Putin je pripadnikom skupine v teh dneh sporočil, da se lahko priključijo redni vojski ali odidejo v sosednjo Belorusijo, kamor naj bi odšel tudi Prigožin. Ob tem je napovedal, da bodo odgovorni za upor za svoja dejanja odgovarjali, vendar pa Prigožina pri tem ni omenil.

Ruski predsednik je včeraj zatrdil, da je med poskusom upora zasebne najemniške vojske Wagner sam zaukazal vojski in drugim varnostnim organom, naj se izognejo prelivanju krvi.

FSB umika obtožbe

Danes se je oglasila ruska zvezna varnostna služba FS in sporočila, da umika obtožbe v primeru zasebne najemniške vojske Wagner glede organizacije oboroženega upora proti ruskemu vojaškemu vodstvu, ki ga je minuli konec tedna izvedla pod vodstvom Jevgenija Prigožina, a ga kasneje prekinila, poročanje ruskih tiskovnih agencij povzema francoska AFP.

»Kazenski postopek, ki se je začel zaradi oboroženega upora zasebne vojaške družbe Wagner, je bil zaključen,« je sporočila FSB. Odločitev je pojasnila z besedami, da so udeleženci upora »prekinili dejanja, ki so bila neposredno usmerjena v izvršitev kaznivega dejanja. Ob upoštevanju tega in drugih okoliščin, pomembnih za preiskavo, je preiskovalni organ izdal sklep o ustavitvi kazenskega postopka.«