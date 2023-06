Oglasil se je Putin: med uporom je ukazal, da se izognejo prelivanju krvi

Ruski predsednik Vladimir Putin je v nocojšnjem nagovoru naciji zatrdil, da je v soboto med poskusom upora zasebne najemniške vojske Wagner sam zaukazal vojski in drugim varnostnim organom, da se izognejo prelivanju krvi. Po njegovih besedah sta namreč Zahod in Ukrajina želela videti, da bi se »Rusi pobijali med seboj«.

Putin je po poročanju tujih tiskovnih agencij v luči ugibanj, zakaj uporniki v soboto niso naleteli na večji odpor oblasti, povedal, da je bil pač »potreben čas«, da se skladno z njegovimi ukazi zadeve razrešijo mirno. »Bi pa upor tako ali tako zadušili,« je zagotovil.

»Naši sovražniki so si želeli bratomora.(...) Želeli so si, da bi se Rusi pobijali med seboj,« je navedel in omenil Zahod, Ukrajince in »domače izdajalec vseh vrst«. Pri tem je poudaril, da je vsak poskus izsiljevanja in podpihovanja neredov v Rusiji »obsojen na neuspeh«.

Številnim se je zahvalil

Zahvalil se je rednim vojakom in pripadnikom obveščevalnih služb, ki so se postavili proti uporu, beloruskemu predsedniku Alenksandru Lukašenku, ki naj bi posredoval med Putinom in vodjo Wagnerja Jevgenijem Prigožinom, ter Rusom za izkazana "enotnost in patriotizem" med sobotnim dogajanjem.

Pripadnikom skupine Wagner je sporočil, da se lahko priključijo ruski vojski ali odidejo v sosednjo Belorusijo, kamor naj bi po sobotnem poskusu upora odšel tudi Prigožin. »Organizatorji upora, ki so izdali državo, so izdali tudi tiste, ki so bili na njihovi strani,« je rekel Putin.

Da je bil namen upora skupine Wagner preprečiti njeno uničenje in ne strmoglavljenje vlade, je medtem danes v svojem prvem zvočnem sporočilu, odkar je konec tedna sprožil in nato preklical upor, izjavil Prigožin. Ob tem je pripomnil, da je pohod na Moskvo pokazal zelo resne varnostne težave v Rusiji. Putin naj bi se sicer po pisanju francoske tiskovne agencije AFP prav zdaj pogovarjal s predstavniki varnostnih organov.