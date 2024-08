Se mu je čisto zmešalo? Poglejte, kaj je počel z ležalniki na plaži (VIDEO)

V Srbiji te dni odmeva nenavaden posnetek divjanja na mali grški plaži. Tako moški v črni majici pospravlja ležalnike na plaži. Nekatere le prevrne, druge pa vrže v morje.

»Na svetišče so postavili ležalnike,« razlaga glas avtor posnetka, medtem ko kamero obrača proti spominski plošči, ki je na plaži, zato postane motiv tega dejanja jasnejši. Gre za majhno plažo na grškem otoku Vido blizu Krfa, kjer naj bi v prvi svetovni vojni padlo veliko srbskih vojakov.

»Ameriška korporacija je zakupila pravico do uporabe zemljišča in zgradila plažo, proti čemur se borijo tudi Grki. Uro za nami je prišel sedanji župan Kerkyre in ukazal odstraniti ležalnike. A najemniki so vztrajni, tudi mi moramo biti,« je zapisal uporabnik Facebooka, ki je objavil posnetek.

A po pisanju Blica, spominska plošča na plaži nima nobene zveze s trpljenjem v prvi svetovni vojni, temveč je bila postavljena v spomin na Ruse in Grke, ki so padli ob osvoboditvi Krfa leta 1799. Na tem mestu so postavili dva jambora, na katerih od leta 2011, ko je bila plošča postavljena, vihrata grška in ruska zastava.