Še kamen bi zajokal: umrle mama in tri hčerke, preživel le oče (VIDEO)

Sedem ljudi, vključno s tremi otroki, je bilo ubitih v napadu z ruskim brezpilotnim letalom in raketami v mestu Lvov na zahodu Ukrajine, blizu meje s Poljsko, so sporočili ukrajinski uradniki.

Lvovu, ki leži več kot 1000 kilometrov od fronte, je vojna doslej v primerjavi z nekaterimi drugimi deli Ukrajine v večji meri prizanesla. V ruskih napadih je bila sicer že večkrat poškodovana energetska infrastruktura v regiji, napadi tako z droni kot raketami pa so že večkrat terjali smrtne žrtve v mestu.

Napad, ki je poškodoval tudi zgodovinske zgradbe v središču mesta, se je zgodil dan po najsmrtonosnejše–m posamičnem napadu letos, ko je Rusija z dvema balističnima izstrelkoma zadela vojaški inštitut v Poltavi in ​​pri tem ubila 50 in ranila na stotine drugih.

Preživel je le oče

Župan Lvova Andriy Sadovy je sporočil, da so umrle mati in tri hčerke. Preživel je le oče. »Po današnjem napadu je ostal živ le Jaroslav. Njegova žena Evgenija in njune tri hčerke -Jarina, Darina in Emilija so umrle na svojem domu,« je povedal župan. »Rusija v središču Evrope iztreblja celotne družine Ukrajincev. Rusi ubijajo naše otroke, našo prihodnost,« je še dodal Sadovy.

Predsednik Volodimir Zelenski je napad obsodil kot terorističen in zagrozil, da bo ruska stran zanj plačala. Ob tem je zahodne zaveznice vnovič pozval, naj Ukrajini zagotovijo orožje dolgega dosega.