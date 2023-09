Se bo drogiranje umaknilo z ulic? Odprli bodo sobo za varno uživanje drog

Na Škotskem bodo odprli sobo za uživanje drog, ki bo prva te vrste v Združenem kraljestvu. Tako je odločila skupina zdravstvenih strokovnjakov in lokalnih politikov v največjem škotskem mestu Glasgow.

Se bo drogiranje tako umaknilo z ulic? FOTO: Getty Images

Skupni odbor za integracijo mesta Glasgow je odobril pilotni projekt, s čimer se je končala večletna politična razprava o njegovi zakonitosti med decentralizirano škotsko in centralno vlado Združenega kraljestva. V načrtovanem objektu na vzhodu Glasgowa bo dovoljeno nekaznovano uživati celo trde droge, kot sta heroin in kokain. Cilj je odvisnikom omogočiti, da v čistem okolju pod zdravniškim nadzorom uživajo droge, ki bi jih drugače zaužili na ulici.

400 ljudi si sredi Glasgowa redno vbrizgava mamila.

»Obstaja ogromno mednarodnih dokazov, ki kažejo, da lahko varnejše ustanove za uživanje drog izboljšajo zdravje, dobro počutje in okrevanje ljudi, ki uporabljajo ta prostor, ter zmanjšajo negativen vpliv, ki ga ima javno vbrizgavanje drog na lokalne skupnosti in podjetja,« je razložil odbor, ki svetuje glede zdravstvenih in socialnih storitev.

Zamisel o prostoru za uživanje drog se je prvič pojavila leta 2006 med izbruhom virusa HIV v Glasgowu. Študija po izbruhu je namreč pokazala, da si približno od 400 do 500 ljudi redno vbrizgava droge na javnih krajih v središču mesta. Glede na uradne podatke je Škotska v lanskem letu zabeležila najnižje podatke o primerih smrti zaradi drog v petih letih, vendar je stopnja smrti še vedno višja kot v preostali Evropi.