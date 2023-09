Safari: obiskovalci si želijo videti veliko peterico

Safari je bil nekoč potovanje po ekvatorialni vzhodni Afriki v karavani z nosači in tovornimi živalmi, njegov namen pa raziskovanje in lov, danes je turistično potovanje po osrednji in vzhodni Afriki in opazovanje divjih živali v naravnem okolju pa seveda njihovo fotografiranje. Safariji so se nenehno razvijali in so postopoma postali glavna ekonomska panoga v marsikateri državi vzhodne in jugovzhodne Afrike. Večinoma so ogledi vodeni z džipi, tudi iz zraka (letala, baloni na topli zrak), obiskovalci pa se poučijo o ekosistemih in avtohtoni flori in favni.

Glavni namen je opazovanje velikih divjih živali v naravnem okolju in njihovo fotografiranje.

Zibelka človeške civilizacije je obenem zibelka raznolikega živalskega sveta; živali so tako enkratne in zanimive, da se na safari – v Namibijo, Bocvano, Malavi, Kenijo, Južnoafriško republiko, Tanzanijo – vsako leto odpravi na tisoče ljudi samo zato, da bi jih videlo. Obiskovalci si zlasti želijo videti tako imenovano veliko peterico: leve, ki vsak dan dremajo kakšnih 15 ur, leoparde, afriške slone – ste vedeli, da slonček sesa svoj rilec, tako kot otrok sesa svoj prst? –, nosoroge, črne in bele, in kafrske bivole.

Ker so prav vsi našteti na seznamu ogroženih vrst, se lahko zgodi, da med obiskom ne vidimo nobenega; toda k sreči vodniki vedo, kam je treba. A so še druge živali, ki pritegnejo pozornost, denimo povodni konji, ki jih ni dobro dražiti, saj so zelo agresivni ter velikokrat napadejo ljudi brez pravega razloga, pa antilope, zebre in žirafe (z modrimi jeziki) pa noji, divji psi in krokodili ter na stotine nenavadnih ptičev – videti živali v naravnem okolju (in na varnem v avtu) je izkušnja, ki je nikoli ne pozabiš.