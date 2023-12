S prizorišč zločinov odstranjuje najhujše madeže

Kellie Polaschek je v mladosti težko odprla pločevinko tune, tako zelo ji je smrdela, in najverjetneje si ni mislila, da bo nekega dne čistila ostanke telesnih tekočin in tkiv po najhujših kaznivih dejanjih. A ravno to se je zgodilo. Petdesetletna Avstralka je sicer imela sprva svoje običajno čistilno podjetje, nato pa ji je svakinja, medicinska sestra na urgenci, povedala, da bi lahko s čiščenjem prizorišč zločinov zaslužila veliko več. Kellie je poskusila in presenečena ugotovila, da je grozljivi prizori ne motijo tako zelo, kot je pričakovala.

Kellie in njena ekipa pridejo na vrsto, ko svoje delo opravijo policisti ter forenzični in drugi preiskovalci, in čeprav uporablja enake postopke in le nekoliko močnejša čistila kot pri običajnem čiščenju, pravi, da brez zaščitne opreme, predvsem oblačil, ne bi šlo.

»Greš v službo in opraviš svoje delo, to je to.«

»Smrt ima poseben vonj, močan, a ne morem ga primerjati z ničimer drugim. Ko enkrat veš, kakšen vonj ima, ga nemudoma prepoznaš vedno in povsod, tako specifičen je in močan. Najhuje je, da se zažre v vse, v oblačila, kožo, lase … Bili so dnevi, ko sem prišla v prostor, kjer je nekdo mrtev ležal več dni, največ je bilo štiri tedne, in takrat, se mi zdi, vonja ne spravim s sebe niti po enourni prhi,« je povedala Kellie Polaschek, ki se dela sicer loteva enako, kot bi čistila povsem običajno hotelsko sobo ali dom.

»Trik je v tem, da ne razmišljaš preveč o tem, kaj se je tam zgodilo in kaj so vsi ti madeži. Greš v službo in opraviš svoje delo, to je to,« pravi Avstralka, ki je opisala tudi najhujšo izkušnjo, ki jo je imela kot forenzična čistilka. »Moški je mrtev ležal v kopalni kadi štiri tedne, preden so ga našli. Vroča voda je še dolgo tekla in poplavila celotno nadstropje, truplo pa je povsem razpadlo in njegove tekočine so se pomešale z vodo. Ta mešanica je bila izjemno nenavadna za čiščenje, saj je bila videti kot voda, a izjemno spolzka,« se spominja Kellie Polaschek.