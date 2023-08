S priznanjem, da si ne želita potomcev, sta marsikoga šokirala

Mlada Američana sta s svojim iskrenim priznanjem, da ne želita postati oče in mati, ter razlogi za to močno razburila mnoge rojake, ki so ju označili za sebična in razvajena, številni so prepričani tudi, da jima bo nekega dne še zelo žal. So pa tudi takšni, ki menijo, da sta izjemno pogumna, da sta se odločila o tem javno spregovoriti, saj da nista edina, ki si ne želita otrok, a se takšni pari počutijo diskriminirani, zato si pogosto izmišljujejo razloge, zakaj si še niso ustvarili družine.

Taylor in Justina so mnogi označili za sebična in razvajena. FOTO: facebook

»Večina ljudi pravi, da je življenja, kot ga poznaš, konec, ko dobiš otroke, jaz pa obožujem najino življenje in nočem se mu odreči,« pravi Taylor Vasu, ki je v zakonu z Justinom že šest let in ima počasi dovolj vprašanj, kdaj bosta zibala. »Razumem, da sorodniki in prijatelji, ki ne želijo sprejeti najine odločitve, to sprašujejo prvo leto ali dve, zdaj pa bi moralo biti vsakemu že jasno, da se to ne bo zgodilo,« meni 28-letna Taylor, ki kot nadvse velik dejavnik, da si z leto mlajšim možem ne želita otrok, omenja denar: »Ko poslušam prijatelje, koliko stanejo otroške stvari in potem stvari za šolo, ne morem verjeti, da si jih sploh kdo lahko privošči.«

Zakonca sicer finančnih težav nimata, Jason dela kot informatik, Taylor je notranja oblikovalka, a težko prisluženi denar raje zapravljata za potovanja, obiske koncertov in dobre večerje, trenutno tudi varčujeta za svojo sanjsko hišo. »Mnogi so mi dejali, da mi bo nekega dne žal, ker se nisem odločila za otroke, če ne prej, ko bom stara in ne bo nikogar, ki bi skrbel zame. A poznam veliko družin, ki so razseljene po državi in se vidijo le ob praznikih. Ti ljudje imajo tudi po tri in več otrok, a kljub temu zanje nihče ne skrbi, saj so si svoja življenja ustvarili na tisoče kilometrov stran,« še pravi Taylor Vasu.