Ruska državna televizija ostala brez družbenih omrežij

Na omrežjih facebook, instagram, whatsapp in threads so zaprli račune ruski državni televiziji RT, medijski skupini Rossiya Segodnya in povezanim podjetjem zaradi tujega vmešavanja, so sporočili iz ameriškega tehnološkega podjetja Meta.

7,2 milijona sledilcev je imela ruska televizija RT na Facebooku.

»Po skrbnem premisleku smo razširili ukrepe proti ruskim državnim medijem,« so sporočili iz Mete, kjer so po začetku vojne v Ukrajini do določene mere že omejili njihove objave na omrežjih. Za zaprtje računov so se odločili sedem tednov pred ameriškimi predsedniškimi volitvami in nekaj dni po tem, ko je ameriška vlada napovedala sankcije proti ruski državni televiziji RT in drugim medijem pod nadzorom Moskve.

Ameriška vlada je denimo obtožila uslužbenca RT, da sta v času kampanje pred predsedniškimi volitvami plačala podjetju iz ZDA skoraj 10 milijonov dolarjev za ustvarjanje in distribucijo vsebin za ameriško občinstvo, ki so vsebovala prikrita sporočila ruske vlade. Ameriška vlada je napovedala začetek kampanje, s katero želi mednarodno skupnost opozoriti, da omenjeni ruski mediji delujejo v sklopu ruskega obveščevalnega aparata.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov meni, da so dejanja Mete nesprejemljiva. FOTO: Wikipedia

»Meta se je z dejanji proti ruskim medijem, ki so nesprejemljiva, sama diskreditirala,« se je odzval predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Ruska državna televizija RT je v EU že od leta 2022 prepovedana zaradi dezinformacijskih kampanj o vojni v Ukrajini. Njen račun pa je še vedno dostopen v državah zunaj EU na družbenem omrežju X, ki si ga lasti milijarder Elon Musk. Kar 7,2 milijona sledilcev je imela RT na facebooku, na instagramu pa milijon.