Rusija na nogah zaradi aretacije šefa Telegrama: Kot bi razbili Enigmo, vsa njihova sporočila lahko padejo v roke Zahodu

Poročali smo že, da so na letališču v bližini Pariza aretirali soustanovitelja in glavnega izvršnega direktorja Telegrama Pavla Durova, in sicer zaradi domnevnih kaznivih dejanj, povezanih z njegovo aplikacijo za sporočanje Telegram.

Panika v Rusiji

Na Durovo pridržanje sta se odzvala rusko veleposlaništvo v Parizu in zunanje ministrstvo v Moskvi. »Od francoskih organov smo takoj zahtevali, da pojasnijo razloge za pridržanje, in zahtevali zaščito njegovih pravic ter odobritev konzularnega dostopa. Francoska stran zaenkrat zavrača sodelovanje v tej zadevi,« izjavo veleposlaništva povzema AFP.

Pavel Durov. FOTO: Steve Jennings Afp

Namestnik predsednika državne dume Vladislav Davankov je dejal, da je ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova pozval, naj zagotovi Durovljevo izpustitev. »Aretacija bi lahko imela politične motive in bi bila način pridobivanja osebnih podatkov uporabnikov Telegrama. Tega ne smemo dopustiti,« je dejal na svojem kanalu Telegram, poroča Financial Times.

Kot bi razbili Enigmo, vsa njihova sporočila bi lahko padla v roke Zahodu

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova pa je potrdila, da je Moskva zaprosila za konzularni dostop do Durova, in ocenila, da zaradi njegovega francoskega državljanstva »Francija meni, da je to njegovo glavno državljanstvo«. Durov ima namreč poleg ruskega tudi francosko državljanstvo in državljanstvo Združenih arabskih emiratov, kjer je bival zadnjih nekaj let.

FOTO: Yulia Morozova Reuters

Nekdanji svetovalec ukrajinskega notranjega ministra Anton Geraščenko je na omrežju X objavil nekaj komentarjev na ruskih družbenih medijih po aretaciji Durova. Pravi, da gre le za ugibanja in napade panike.

»Aretacija Durova bi lahko bila podobna britanskemu razbijanju kode Enigma med drugo svetovno vojno: Telegram je edini glasnik ruske vojske. Vsa njihova sporočila bi lahko padla v roke Zahodu.«

Na aretacijo Durova se je na omrežju X odzval tudi v Rusiji živeči žvižgač Edward Snowden. »Durova aretacija je napad na temeljni človekovi pravici do govora in združevanja. Presenečen in globoko žalosten sem, da se je Macron spustil na raven jemanja talcev kot sredstva za dostop do zasebnih komunikacij. S tem ne ponižuje le Francije, ampak ves svet,« je zapisal.