Rusija izvedla največji napad iz zraka od začetka vojne

Rusija je ponoči izvedla največji napad iz zraka od začetka vojne pred skoraj dvema letoma, je danes povedal vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Valerij Zalužni. Zračna obramba je prestregla 70 odstotkov izstrelkov, po zadnjih podatkih je bilo ubitih najmanj 16 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah Zalužnega so ruske sile nad Ukrajino iz več smeri izstrelile 122 raket in 36 t. i. kamikaze dronov.

Med cilji ruskih napadov so bila industrijska in vojaška poslopja ter ključna infrastruktura, je prek Telegrama še sporočil prvi mož ukrajinskih oboroženih sil.

FOTO: Stringer Reuters

V napadu, ki je trajal več ur, so ruske sile uporabile balistične in manevrirne rakete, drone in strateške bombnike. Kot je navedel Zalužni, so ruska bojna letala zadnje napade izvedla ob 6.30 po lokalnem času, na svoji spletni strani poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Po napadih, ki so po zadnjih podatkih doslej terjali 16 smrtnih žrtev, še najmanj 97 ljudi pa je ranjenih, se je oglasil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je sporočil, da so med zadetimi objekti tudi izobraževalne ustanove, večnadstropni stanovanjski objekti, nakupovalno središče in porodnišnica.