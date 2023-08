Rusi po pol stoletja na Luno

Rusija je po skoraj pol stoletja uspešno izstrelila prvo sondo za raziskovanje Lune. Sonda brez posadke bo v okviru misije Luna-25 dosegla Lunin južni pol. Tam bo prvenstveno iskala vodo in zbirala vzorce tal. Njen pristanek je predviden za 21. avgust.

Nosilna raketa sojuz s sondo je ob 9.10 po lokalnem času vzletela s kozmodroma Vostočni v regiji Amursk na daljnem vzhodu Rusije. Izstrelitev je neposredno prenašala ruska vesoljska agencija Roskozmos.

Na Zemljinem satelitu naj bi pristala 21. avgusta.

»Izstrelitev je bila uspešna,« je dejal vodja agencije Jurij Borisov in dodal, da za zdaj poteka vse gladko. Raketa s sondo je po nekaj minutah zapustila Zemljino atmosfero, Lunino orbito pa naj bi po načrtih dosegla v štirih ali petih dneh. »Prvič v zgodovini bo lunarni pristanek potekal na območju Luninega južnega pola. Do zdaj so vsi pristajali na ekvatorialnem območju,« je pojasnil visoki uradnik Roskozmosa Aleksander Blohin.

Luna-25 je naslednica sovjetske misije Luna-24, ki je leta 1976 zbirala vzorce Luninega površja. FOTO: Reuters

Pristanek 23. avgusta

Po vstopu v Lunino orbito bo sonda potrebovala še okoli sedem dni za manevriranje in pristanek severno od kraterja Boguslavski. Tam naj bi ostala in delovala približno leto dni. 14. julija je svoje vesoljsko plovilo Chandrayaan-3 proti Luni izstrelila tudi Indija. Plovilo naj bi na Luni pristalo 23. avgusta.

Misija Luna-25 je del ruskega lunarnega programa, ki predvideva gradnjo vesoljske postaje na Zemljinem satelitu do leta 2040. Vzorce tal bo zbirala in analizirala z namenom razvoja tehnologije za mehke pristanke na Luni. Luna-25 je naslednica sovjetske misije Luna-24, ki je avgusta 1976 zbirala vzorce Luninega površja. Tokratna misija je bila od leta 2019 večkrat preložena zaradi tehničnih težav.