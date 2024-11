Roboti prihajajo (FOTO)

V Bologni v Italiji je bila od 6. do 10. novembra 46. svetovna razstava kmetijske mehanizacije EIMA. Sejem je potekal pod geslom Tovarna inovacij, letos pa si ga je ogledalo kar 346.800 ljudi, kar je največ doslej, 63.000 jih je bilo iz 150 tujih držav.

Bienalni sejem od leta 1969 organizira italijansko združenje proizvajalcev kmetijskih strojev FederUnacoma. Prva dva dneva je bil odprt za poslovne obiske, nato pa za vso javnost. Sodelovalo je 1750 razstavljavcev.

Slovenski robot Slopehelper je električni avtonomni gumigoseničar. Pravo vrednost mu dajo priključki. Na sejmu EIMA so demonstrirali avtonomno obiranje jabolk. Vsaka obiralna roka ima stereo globinsko kamero in manipulator s prijemalom jabolk.

Tudi digitalni sejem

Poleg splošne razstave kmetijske mehanizacije so na dogodku še posebne specializirane razstave (hale): EIMA Components, EIMA Green, EIMA Energy, EIMA Idrotech in EIMA Digital. Kot že ime pove, gre za predstavitve komponent, komunalne tehnike, bioenergije, namakanja in digitalizacije. EIMA Digital je razstava, namenjena napredni elektroniki; prikazani so bili sistemi satelitskega vodenja, naprave GPS, vgrajeni računalniki, sistemi ISOBUS, vremenske postaje, brezpilotna letala, senzorji, roboti in najnovejša generacija programske opreme.

Robotika na prostem

Poleg že uveljavljenih robotov, ki se uporabljajo v živinoreji (robot za molžo, krmilni roboti, roboti za čiščenje hlevov), jih lahko uporabljamo tudi za kmetijska dela na prostem. Pojavljajo se na njivah, v vinogradih in sadovnjakih, obstajajo tudi pametni stroji za delo v zavarovanih prostorih (rastlinjakih, steklenjakih, plastenjakih). Kmetijski roboti za delo na prostem nadomeščajo klasični traktor in traktorista. Gre za vozila brez prisotnosti človeka v vozilu; lahko so dokaj podobna običajnim traktorjem ali pa gre za čisto nove platforme, pogosto so na električni pogon, skratka, gre za avtonomno vožnjo in za neko delovno opravilo.

za v kot večje fotke DSCN1003.jog (slopehelper)

Na levi je italijanski robot Leonardo X4 podjetja Free Green Nature, samovozeči robot za delo v vinogradu za obdelovanje medvrstnega in vrstnega prostora. Na desni je francoski Sitia trektor. Izdelujejo ga v različici, da se pelje med vrstama, pa tudi kot jahača za eno vrsto ali dve. Z njim se obdeluje tla, mulči, škropi in izvaja rez.

1750 razstavljavcev je sodelovalo na sejmu EIMA.

Robotika v kmetijstvu se hitro razvija po vsem svetu, samo v zadnjem letu je bilo ustanovljenih okoli sto specializiranih podjetij. Robotizacija skupaj z digitalizacijo in umetno inteligenco postaja sestavni del kmetijskih dejavnosti, kar je tudi razlog za mednarodno razstavo EIMA Digital. Na temo kmetijskih robotov sta bila organizirana dva strokovna posveta.

Roboti kmetom pomagajo znižati proizvodne stroške in optimizirati delovne procese, nadomeščajo tudi delovno silo, saj za delo v kmetijstvu ni velikega zanimanja. Robotika je tehnološka inovacija, ki skupaj z digitalizacijo in umetno inteligenco kroji prihodnost te panoge. Če so roboti opremljeni z napredno programsko opremo, ki temelji na AI, se lahko celo učijo iz napak in tako izboljšajo svojo učinkovitost.

Francoski robot Vitibot bakus je namenjen vinogradništvu. Gre za električno izvedbo, ima pasivne ali električno gnane priključke. Za avtonomno vožnjo skrbijo 3D kamere in dva sistema GPS RTK.

Kmetijski roboti za delo na prostem nadomeščajo klasični traktor in traktorista.

Tudi slovenski razvoj

Slovensko podjetje PeK Automotive se je predstavilo z več roboti Slopehelper in s specialnimi priključki za dela v vinogradu ali sadovnjaku. Večkrat na dan so tudi praktično prikazali sistem za prepoznavo in obiranje jabolk.