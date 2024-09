Robopsi kamikaze napadajo Ruse, nosijo bombe in granate (VIDEO)

Vojna v Ukrajini se bo zapisala v zgodovino kot prvi večji oboroženi spopad, v katerem imajo skorajda odločilno vlogo brezpilotna letala, a Ukrajinci se v zadnjih tednih Rusov lotevajo z novim orožjem na daljinsko upravljanje z imenom robopsi. Oborožene sile Ukrajine zdaj uporabljajo robotske pse za spremljanje frontne črte vojne.

Enota Jazbec skupaj s svojim nenadomestljivim pomočnikom uspešno redči vrste okupatorjev v vzhodni Ukrajini, piše v sporočilu ukrajinske vojske ob videu. Video prikazuje psa robota poleg ukrajinskega vojaka. Ti robotski psi lahko opravljajo taborniške naloge v gozdovih in na urbanih območjih.

Lahko dostavijo zaloge vojakom, zlasti strelivo in granate, tudi na območja, ki jih blokirajo sovražne sile, kar je za Ukrajince izjemnega pomena. »Psa lahko upravlja operater ali pa sledi vnaprej nastavljeni poti. Zaradi njegove majhne silhuete je skoraj neviden,« pove ukrajinski vojak. Na gozdnih območjih so roboti kamuflirani s tkanino, na urbanih območjih pa se lahko za kamuflažo uporabi katerikoli material. Roboti snemajo okolico, posnetke posredujejo operaterju, ki omogoča pogled na bojišče v realnem času,« doda vojak.

Zelo učinkoviti

»Ta izdelek je osnovna platforma, v katero je mogoče integrirati vse ustrezne tehnologije. Vojna se razvija in tisti, ki se prilagodijo in izkoristijo nove priložnosti, bodo dobili premoč nad sovražnikom.« Ukrajina je od Združenega kraljestva prejela več kot 30 robotskih vojnih psov.

Poročila kažejo, da so ti roboti ustrahovali ruske vojake, ki so jih srečali. Brit Alliance je razkril, da je robotski pes dokazal svojo sposobnost dostave kritične opreme, in ga označil za dragoceno sredstvo za vojaške enote.

»Ne glede na to, ali se premika skozi ruševine, pleza po ovirah ali neslišno prečka odprti teren, je robotski pes pokazal, da lahko ohrani visoko raven učinkovitosti,« so sporočili iz podjetja.

Brit Alliance Dog druge generacije britanske izdelave (BAD2) je opremljen s tehnologijo za daljinsko odčitavanje in toplotno kamero, ki mu omogoča navigacijo na zahtevnem terenu. Robot lahko prevozi več kot dve milji s hitrostjo več kot 15 kilometrov na uro in deluje avtonomno do pet ur. Ukrajinci navajajo, da jih preizkušajo tudi kot daljinsko vodene kamikaze, tako kot brezpilotna letala, ki napadajo ruske čete in vozila, poroča 24sata.hr.

