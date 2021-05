Resna ponudba: država daje 25 evrov cepljenim

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bodo vsi državljani, ki so že cepljeni proti covidu-19 ali se bodo cepili do 31. maja, dobili dodatnih 3000 dinarjev (25 evrov) pomoči.



Poleg že prej predvidene pomoči bodo vsi starejši od 16 let, ki so že prejeli en ali oba odmerka cepiva ali pa se bodo z vsaj enim odmerkom cepili do 31. maja, prejeli dodatnih 3000 dinarjev od države, je pojasnil Vučić.



»Ne moremo sprejeti negativnih diskriminacijskih ukrepov proti tistim, ki se ne želijo cepiti, čeprav menim, da je to neodgovorno in sebično,« je dejal srbski predsednik. Zato so razmišljali, kako nagraditi ljudi, ki so pokazali odgovornost, in sprejeli odločitev o dodatni finančni pomoči za tiste, ki so se cepili, je povedal.



Opozoril je, da pa javni uslužbenci, ki se ne bodo cepili, ne bodo dobili nadomestila za bolniško odsotnost, če se bodo okužili z novim koronavirusom.





Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: