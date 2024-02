Redki zdržijo v najtišji sobi na svetu

VSI IMAMO kdaj dovolj hrupa z ulice, klepetavih sodelavcev in vreščečih otrok ter si zaželimo miru in tišine. Tudi tisti, ki obožujejo tišino, pa najverjetneje ne bi prav dolgo zdržali v najbolj tihi sobi na svetu. Nahaja se v prostorih podjetja Microsoft v Redmondu, v njej pa je menda tako zelo neprijetno, da je rekorder, ki se je s tem zapisal tudi v Guinnessovo knjigo rekordov, tam zdržal vsega 45 minut.

Če izklopimo še luč, se pojavi popolna dezorientacija, ko ljudje ne ločijo več, kje je gor in kje dol.

Soba je mala, njene dolžina, širina in višina merijo dobrih šest metrov, zaposleni pa jo uporabljajo za preizkušanje slušalk in drugih naprav, v njej tudi iščejo popolni zvok za klik računalniške miške in zvoke druge strojne opreme. Da jih ne bi motili zvoki zunanjega sveta, so sobo uredili za 30 centimetrov debelimi betonskimi zidovi, ki so še dodatno zvočno izolirani s steklenimi vlakni. Z njimi so prekrita tudi tla in strop. Tisti, ki v njej delajo, so se na to popolno tišino navadili, obiskovalcem pa povzroča hude težave. Nenadoma se namreč njihovo dihanje zdi neverjetno glasbo, slišijo menda celo premikanje črevesja in drugih organov, tiste, ki so si želeli tišino preizkusiti še v kombinaciji s popolno temo, pa je brez izjeme že po nekaj sekundah obšla strašna panika. »Nekateri ljudje so v sobi minuto, ko zahtevajo, da jih izpustimo. Izkušnja je enostavno preveč za njihove možgane, ki ne vedo, kaj naj s takšnim pomanjkanjem dražljajev. Če nato izklopimo še luč, se pojavi popolna dezorientacija, ko ljudje ne ločijo več, kje je gor in kje dol. Takrat običajno nastopi panika,« pravi Hundraj Gopal, vodja ekipe, ki je to najtišjo sobo na svetu zasnovala in zgradila, Microsoft pa je zanjo odštel slab milijon in pol evrov.