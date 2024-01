Razmere so katastrofalne, število žrtev silovitega potresa narašča

Število smrtnih žrtev silovitega potresa z magnitudo 7,6, ki je v ponedeljek stresel Japonsko, je naraslo na 57, poroča japonska tiskovna agencija Kyodo, ki se sklicuje na lokalne oblasti. Iskanje preživelih se medtem nadaljuje.

Okoli polovico smrtnih žrtev so zabeležili v mestu Wajima, kjer je po potresu izbruhnil obsežen požar, so sporočili iz prefekture Ishikawa. Po poročanju javne medijske mreže NHK so gasilci zabeležili, da je v eni soseski zgorelo kot 200 zgradb. 25 zgradb se je popolnoma porušilo, med njimi je 14 takšnih, v katerih bi lahko bili ujeti pogrešani.

Reševanje je močno oteženo. FOTO: Joint Staff Office Of The Defens Via Reuters

Po navedbah uradnikov, na katere se sklicuje agencija Kyodo, se je v potresu porušila tudi večina hiš v obalnem mestu Suzu. »Razmere so katastrofalne, saj je približno 90 odstotkov hiš popolnoma ali skoraj popolnoma uničenih,« je dejal župan Suzuja Masuhiro Izumiya.

Iskanje preživelih se nadaljuje

Iskanje preživelih, ujetih v ruševinah, se medtem nadaljuje. Pri tem sodeluje okoli tisoč reševalcev. »Pri iskanju in reševanju žrtev nesreče tekmujemo s časom,« je poudaril japonski premier Fumio Kishida po sestanku s pristojnimi za odziv na naravne katastrofe. Dodal je, da imajo reševalci težave pri dostopu do severa polotoka Noto.

Po besedah Kishide so oblasti na prizadeto območje vključno z reševalci poslale več kot tisoč enot civilne zaščite. Dejal je tudi, da je potres povzročil zelo veliko gmotno škodo.

Okoli polovico smrtnih žrtev so zabeležili v mestu Wajima. FOTO: Seiji Minami Seiji Minami Via Reuters

Reševanje je močno oteženo zaradi uničenih in neprevoznih cest, oblasti so bile zaradi razpok na pristajalni stezi primorane zapreti tudi bližnje letališče.

Japonska civilna zaščita je skupno evakuirala več kot 62.000 ljudi. Po potresu je še vedno brez oskrbe z električno energijo okoli 33.000 gospodinjstev. Številna mesta so tudi brez tekoče vode.

Žarišče najmočnejšega potresa z magnitudo 7,6 je bilo na polotoku Noto 505 kilometrov severozahodno od Tokia, kjer so potresne sunke čutili milijoni prebivalcev. Do drevi po krajevnem času je območje po navedbah japonske seizmološke službe streslo več kot 210 potresov, med njimi je najmočnejši današnji imel magnitudo 5,6.

Japonska meteorološka agencija je danes preklicala varnostno opozorilo pred cunamijem. Potres je sicer povzročil manjši cunami v bližini mesta Wajima, a valovi niso bili visoki več kot en meter.

Agencija sicer še vedno svari pred popotresnimi sunki, ki bi lahko območje znova prizadeli v prihodnjih dveh ali treh dneh.