Razglašena epidemija! Smrt pri človeku lahko nastopi že v nekaj urah

Oblasti v Sudanu so v soboto, 17. avgusta, razglasile epidemijo kolere. Zdravstveni minister Haitam Ibrahim je pojasnil, da so odločitev sprejeli v sodelovanju z agencijami Združenih narodov. K poslabšanju zdravstvenih razmer je prispevalo močno deževje, ki je razselilo prebivalce in privedlo do kontaminacij virov pitne vode.

Najhujše vremenske razmere vladajo na vzhodu države, kjer so poplave z domov pregnale tisoče ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Antibiotiki za zdravljenje kolere. FOTO: Philimon Bulawayo Reuters

Širitev kolere predstavlja novo nevarnost za Sudance, ki so že od aprila lani ujetniki hudih spopadov med državno vojsko in paravojaškimi Silami za hitro podporo (RSF), ki so zahtevali že več deset tisoč življenj, več kot deset milijonov civilistov pa je zbežalo z domov.

Povzročajo jo bakterije

Kolera je črevesna nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo bakterije iz vrst vibrionov. Prenaša se s pitjem onesnažene vode oziroma pijač, uživanjem onesnažene hrane in preko onesnaženih rok.

Čeprav lahko človek zaradi kolere umre v nekaj urah, jo je mogoče zdraviti z oralno rehidracijo, v hujših primerih pa z antibiotiki. A večina ljudi po svetu nima pravočasnega dostopa do teh dveh, sicer preprostih načinov zdravljenja.

Pacienti, okuženi s kolero, med rehidracijo. Zimbabve, november 2023. FOTO: Philimon Bulawayo Reuters

Kolera se sicer lahko zdravi tudi s cepivom, a njegova proizvodnja za farmacevtska podjetja ni privlačna, saj v bogatih državah zanj ni trga. Lani so tako države potrebovale več kot 18 milijonov odmerkov cepiva, a ga je bilo na voljo le osem milijonov.