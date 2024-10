Putinovo luksuzno vilo v Sočiju zravnali z zemljo: »Resnčno se boji«

Ruski predsednik Vladimir Putin je eno od svojih palač popolnoma zravnal z zemljo, domnevno zaradi strahu, ker je rezidenca v dosegu ukrajinskih dronov. Po najnovejši raziskavi neodvisnega medija Proekt, povzema Daily Mail, se Putin »resnično boji«, da bi lahko postal tarča napada z brezpilotnimi letali pod nadzorom Kijeva.

Putin se je zadnja leta pogosto zadrževal v Bočarovem Ručeju (Bočarov Potok), rezidenci s pogledom na Črno morje v Sočiju. A ta njegova vila je bila čez noč zravnana z zemljo, kažejo novi satelitski posnetki, ki jih je pridobil Proekt. Na tem mestu zdaj zeva velika jama, palačo pa naj bi dal uničiti ruski predsednik sam.

FOTO: Proekt

V poročilu je navedeno, da se Putin izogiba Sočiju in Krasnodarski regiji vse od lani, ko so ukrajinska brezpilotna letala okrepila napade na rusko ozemlje. Ukrajinski zračni napadi so zadeli različne tarče na območju Sočija in Gelendžika, Putin pa je potem nehal zahajati v te kraje, piše Daily Mail.

Bočarov Ručej v Sočiju Gradnjo palače je odredil nekdanji maršal Sovjetske zveze Kliment Vorošilov, zgrajena pa je bila leta 1955. Ta vladna dača je bila deležna pogostih obiskov voditeljev Hruščova in Brežnjeva. V sodobni Rusiji je Bočarov Ručej postala uradna letna rezidenca ruskega predsednika in edina vladna dača na obali Črnega morja. Tukaj sta se leta 2008 srečala Putin in takratni ameriški predsednik George W. Bush, leta 2018 pa je ruski predsednik tukaj sprejel nemško kanclerko Angelo Merkel.

Palačo Bočarov Ručej so porušili že februarja in marca letos. Čeprav je bila rezidenca popolnoma uničena, poročilo poudarja, da ostaja veliko neodgovorjenih vprašanj.

»Najprej, zakaj je bilo treba porušiti luksuzno rezidenco, ki je bila obnovljena pred 10 leti? Odgovor je verjetno očiten ... Zaradi napadov brezpilotnih letal se predsednik boji obiskati svojo rezidenco na črnomorski obali Krasnodarskega ozemlja,« navaja poročilo.

»Putinov znanec je za Proekt potrdil, da se predsednik res boji leteti na jug,« piše v nadaljnjem poročilu.

Ugiba se tudi, da je Putin porušil Bočarjev Ručej z namenom, da bi na istem mestu zgradil novo, še bolj razkošno palačo z več varovanimi bunkerji. Po navedbah Proekta ruska javnost o rušenju Bočarjevega Ručeja ni bila obveščena, Putinove rezidence so na zavarovanih območjih, še piše Daily Mail.