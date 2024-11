Putin: Če Ukrajina dobi jedrsko orožje, bomo uporabili vsa sredstva uničenja

Predsednik Rusije Vladimir Putin je izjavil, da ima raketa »orešnik« moč, ki jo je mogoče primerjati z jedrskim orožjem. Na vrhu Organizacije za kolektivno varnost (ODKB) v Astani je pojasnil, da lahko raketa, katere udarni elementi dosežejo temperaturo 4.000 stopinj, zadene visoko zaščitene objekte, vključno s tistimi na velikih globinah. Vse, kar se znajde v epicentru eksplozije, se spremeni v prah, je poročala agencija Ria Novosti.

»V svetu ni primerljivega orožja kot 'orešnik', niti ga ne bo kmalu,« je izjavil.

Vladimir Putin je izrekel najnovejšo grožnjo, tokrat kot odgovor na poročilo New York Timesa prejšnji teden, da so nekateri neimenovani zahodni uradniki namignili, da bi Joe Biden lahko Ukrajini predal jedrsko orožje, preden zapusti položaj. Na srečanju varnostnega zavezništva nekdanjih sovjetskih držav v Astani v Kazahstanu je ruski predsednik vztrajal, da Rusija tega "ne bo dopustila". »V tem primeru bomo uporabili, in želim to poudariti, vsa sredstva uničenja, ki jih ima Rusija na voljo,« je dejal.

Putin je poudaril, da »Orešnik« ni orožje za množično uničenje, temveč visokonatančno orožje brez jedrskega polnjenja. Prav tako je potrdil, da se je začela serijska proizvodnja raket orešnik.

Cilji napadov na Ukrajino pa bodo izbrani glede na naravo ciljev in groženj za Rusijo.

Po njegovih besedah so možni cilji napadov odločevalski centri v Kijevu

Ruski predsednik je dodal, da so ukrajinski voditelji izgubili legitimnost zaradi bojkota volitev in da tisti, ki upoštevajo njihove ukaze, postajajo »sokrivec pri zločinih"«.

Putin je tudi dejal, da je Rusija v zadnjih dveh dneh izstrelila 100 raket različnih vrst in 466 dronov na ukrajinsko ozemlje kot odgovor na stalne napade z ameriškim orožjem.

Nasprotnike Rusije je opozoril, naj ne pozabijo na prisotnost hipersoničnih raket in drugega orožja, ki ga ima Rusija, kot so manevrirne rakete »Kaliber«, hipersonični raketni sistemi »Kinžal« in »Cirkon«.

Zelenski Rusijo obtožil uporabe kasetnega streliva

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Rusijo obtožil, da je v današnjem obsežnem napadu na ukrajinsko energetsko infrastrukturo uporabila kasetno strelivo in to označil za »podlo stopnjevanje«. Po besedah ruskega predsednika Vladimirja Putina je bil napad sicer odgovor na ukrajinske napade z ameriškimi raketami na rusko ozemlje.

Kasetno strelivo vsebuje več manjših bomb, ki se po izstrelitvi razpršijo nad širokim območjem. Njegova uporaba za seboj pusti veliko neeksplodiranega streliva. To predstavlja nevarnost za ljudi še desetletja kasneje.

Konvencijo o prepovedi kasetnega streliva je doslej podpisalo več kot 120 držav, vendar je nekatere še niso ratificirale. Med podpisnicami ni ZDA, Rusije in Ukrajine. Med vojno v Ukrajini je sicer omenjeno strelivo v manjšem obsegu uporabljala tudi ukrajinska stran.