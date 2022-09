Putin priznal, da ima problem: javnost to že opazila, prihajajo drastični ukrepi

Ključni pomočniki ruskega predsednika naj bi se za lajšanje stresa zatekli k alkoholu, odkar se je februarja začela vojna v Ukrajini, pri čemer je Vladimir Putin še posebej zaskrbljen zaradi svojega notranjega kroga. Putina, ki je znan po minimalnem uživanju alkohola, je zmotilo predvsem pitje za lajšanje stresa pri nekaterih ljudeh iz njegovega ožjega kroga, trdi ruski neodvisni medij Meduza.

»Nekateri uradniki so zaradi preveč alkohola zamudili pomembne dogodke. Širša javnost je to že začela opažati.« Viri iz Kremlja pa so razkrili, da se je v zadnjih tednih, ko Ukrajina dosega vidne vojaške uspehe, stanje še poslabšalo.

Stanje »šoka in zmede«

»Ljudje si na ta način lajšajo stres že od februarja. Ministri, njihovi sodelavci in celo nekateri podpredsedniki vlade, člani predsedniške administracije in varnostnega sveta, voditelji državnih korporacij in guvernerji so začeli več piti. Glavni razlog za stres je škoda, ki sta jo povzročila vojna v Ukrajini in sankcije, ki so sledile,« še piše Meduza.

Večina visokih uradnikov denimo sploh ni bila obveščena o Putinovem načrtu za invazijo na Ukrajino, preden so ruske enote tja vdrle februarja in mnogi so menda od takrat v stanju šoka in zmede.

Doslej sicer še nihče ni bil odpuščen zaradi opijanja, vendar Putin ni izključil, da bi ta drastični ukrep lahko uporabili, če se bodo težava nadaljevale.