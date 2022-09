Medvedjev grozi s tretjo svetovno vojno: Boste videli, kako zemlja gori in se cement tali

Ukrajinska vlada je v torek predstavila varnostna jamstva in pogoje, katerih izpolnitev je po njeni oceni nujno potrebna za povojno varnost države. Načrt vključuje opremo in usposabljanje, ki ju ukrajinska vojska potrebuje od zaveznikov za obrambo v prihodnosti, kot tudi zahtevo za polnopravno članstvo v zvezi Nato.

Načrt sta v Kijevu predstavila vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak in nekdanji generalni sekretar Nata Anders Fogh Rasmussen. Načrt predlaga, da več evropskih držav ter ZDA, Kanada, Avstralija in Turčija Ukrajini zagotovijo varnost, kot tudi, da si bo slednja še naprej prizadevala za vstop v Nato. Ob začetku ruske invazije so v Kijevu nakazovali, da bi se bili pripravljeni odpovedati cilju vstopa v Nato v zameno za ustavitev spopadov, medtem ko ukrajinske oblasti zdaj zanima le še polnopravno članstvo v zavezništvu.

Eden najglasnejših zagovornikov ruske vojne v Ukrajini, ki jo Moskva označuje za 'posebno vojaško operacijo', in zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina Dmitrij Medvedjev je v odzivu na predloge Kijeva na telegramu opozoril, da bi ti privedli do tretje svetovne vojne. Pridružitev Ukrajine zavezništvu bi po 5. členu pogodbe Nata druge države članice namreč zavezala, da stopijo v bran Ukrajini v primeru napada nanjo. Če Nato upa, da bo na ta način oslabil Rusijo, bo videl, kako »zemlja gori in se cement tali«.