Prihaja novi val migrantov? Tako Putin podžiga konflikte v Afriki

Napovedi ruskega predsednika Vladimirja Putina so pogosto razlog za strah. Veliko razlogov za skrbi povzroča njegovo zadnje vpletanje v že tako nemirne države v Afriki, kjer ima Rusija vpliv na vse glavne poti, ki jih uporabljajo migranti. Z uporabo paravojaških sil, kot je Wagner, naj bi skušal zanetiti nemire v že tako konfliktnih afriških državah in begunce odgnal proti severu.

Države, kot so Burkina Faso, Mali, Sudan, Srednjeafriška republika in Libija, bodo očitno deležne dodatnega razpihovanja ognja. To naj bi ljudi prisililo, da zapustijo svoje domove in se odpravijo proti Evropi. Kremelj so že obtožili, da poskuša ustvariti begunsko krizo s pošiljanjem prosilcev za azil na svojo mejo s Finsko, zaradi česar je bila slednja prisiljena zapreti svoja vrata za migrante.

Rusija želi sprožiti migrantsko krizo

Telegraph poroča, da je dobil vpogled v dokumente, ki opisujejo ruske načrte za vzpostavitev '15.000-članske obmejne policijske enote', sestavljene iz nekdanjih milic v Libiji, da bi usmerjali migrante proti Evropi.

Putin bi vplival na volitve tako, da bi povzročil stisko navadnim ljudem. FOTO: Gianluigi Guercia Afp

To bi bilo zelo koristno za Rusijo, ki še naprej bije vojno v Ukrajini, slednjo trenutno podpirajo mnoge evropske in ameriške države. Evropski parlament se bo z junijskimi volitvami v EU predvidoma nagnil v desno, pri čemer se je že izkazalo, da so migracije ključno vprašanje.

Volitve naj bi povečale število evropskih poslancev, ki so manj naklonjeni stiski Ukrajine – in bolj naklonjeni Putinu. Predvidevajo da bi, če bi Rusija dosegla svoje, številni migranti s čolni poskušali prečkati Sredozemsko morje in priti v južno Evropo, nato pa bi jim s prehodom v druge države pomagali tihotapci ljudi.

Rusija ima že na tisoče plačancev, ki naj bi bili močno vpleteni v tihotapske tolpe

Varnostni vir je povedal: »Če lahko nadzorujete migrantske poti v Evropo, potem lahko učinkovito nadzorujete volitve, saj lahko omejite ali preplavite določeno območje z migranti, da bi vplivali na javno mnenje v ključnem trenutku.«

Agencija EU za mejno policijo Frontex je sporočila, da je bilo leta 2023 380.000 nedovoljenih prehodov meje, kar je največ od leta 2016. Od tega jih je več kot 62.000 poskušalo vstopiti v Veliko Britanijo. Že pred tem so opozorili, da bosta Rusija in Belorusija pri svojih političnih aktivnostih za svojo korist uporabili migrante.

Lani je bila Finska prisiljena zapreti vrata prosilcem za azil na štirih prehodih, potem ko je naj bi jih Putin namerno pošiljal čez mejo v znak maščevanja, ker se je pridružila Natu.

Premier Petteri Orpo je dejal, da je 'očitno, da se tem ljudem pomaga in jih do meje pospremijo ali prepeljejo mejni policisti', čeprav je Rusija trditve zavrnila.

Dr. Sergey Sukhankin, višji sodelavec pri fundaciji Jamestown in geopolitični svetovalec v Washingtonu, je za Telegraph povedal: »Valovi nezakonitih migrantov iz Afrike bi se lahko povečali, ker Rusija načrtuje vzpostavitev novega vojaškega objekta v Srednjeafriški republiki.«