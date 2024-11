Putin in Xi v oprijetih majicah na Rdečem trgu: »Najbolj homoerotičen koledar vseh časov« (FOTO)

Bliža se leto 2025, kar pomeni, da bomo na stene nalepili nove koledarje. Namesto fotografij narave se bodo nekateri morda tokrat odločili za nekaj povsem drugačnega, za tiste posebej ekstravagantne pa je rešitev ponudila ruska varnostna služba.

Najnovejša izdaja koledarja FSB za leto 2025 ima osupljivo naslovno ilustracijo Vladimirja Putina in kitajskega predsednika Xi Jinpinga, ki skupaj pozirata na Rdečem trgu v Moskvi.

Putin je upodobljen v oprijeti črni majici s simbolom Z, znakom podpore vojni, in z ogromno športno uro na zapestju, zdi pa se, da mu je umetnik vzel nekaj let. Xi stoji malo za njim v črni polo majici z zlatim zmajem in kitajsko zastavo na rami.

Koledar FSB ima tradicijo uporabe provokativnih podob, ki so pogosto deležne humorja in kritike, navaja Newsx. Letošnja izdaja je tako kot tisti iz let 2023 in 2024 osredotočena predvsem na trajajoči konflikt v Ukrajini.

Ian Garner, kritik ruske družbe in politike, je sliko Putina in Xija označil za nepričakovano ironično in jo označil za »najbolj homoerotičen koledar vseh časov«, kar je tudi komentar na restriktiven odnos Rusije do skupnosti LGBTQ+.