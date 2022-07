Putin hoče utišati Nobelovega nagrajenca

V Rusiji je od včeraj blokiran dostop do spletne strani novega projekta sodelavcev časnika Nova Gazeta, ki je bil znan po do Kremlja kritičnih stališčih. Novinarji so sredi julija zagnali nov projekt, potem ko so kmalu po začetku vojne v Ukrajini prenehali izdajati tiskan časopis.

Spletna stran Nove Gazete je bila anonimno dostopna le 177 ur. FOTO: MAKSIM ŠEMETOV/REUTERS

Kot te dni poroča francoska tiskovna agencija AFP, je uredništvo Nove Gazete sporočilo, da je bila njihova spletna stran umaknjena kmalu zatem, ko je bila postavljena, oziroma da je trajala le sedem dni in devet ur. Sodelavci so sicer v sklopu novega projekta začeli izdajati nov tiskan medij, ki je bil dostopen tudi prek spleta. Prva številka nove Nove Gazete je med drugim analizirala ideologijo ruskega predsednika Vladimirja Putina in poročala o smrti prostovoljca v Ukrajini.

Spletna stran novaya.no, ki uporablja norveško domeno, je odslej po odločitvi medijskega regulatorja v Rusiji nedostopna za vse osebe brez storitev VPN, ki prikrijejo lokacijo uporabnikov. V sporočilu za javnost so iz nove Nove Gazete sporočili, da je blokado njihove strani zahteval urad ruskega tožilca zaradi njihove »diskreditacije« ruskih oboroženih sil, pri čemer ni bilo navedenih podrobnosti, pa je navedel AFP.

Zanimivo je, da trenutno ni pritožb proti njihovemu tiskanemu mediju, tako da nadaljujejo pripravo druge izdaje. Odgovorni urednik Nove Gazete Dmitrij Muratov, lanski prejemnik Nobelove nagrade za mir, je odločitev za prenehanje izdajanja časnika marca označil za težko, ob tem pa nakazal, da gre zdaj za poskus rešitve ugledne publikacije, ki naj bi se izognila dokončnemu zaprtju.

1993. so ustanovili časnik.

Časnik je napisal, da so prejeli novo opozorilo ruskega medijskega regulatorja in da ne bodo prenehali izdajati na spletni strani, na družabnih omrežjih in v tiskani obliki, dokler ne bo končana posebna operacija Rusije v Ukrajini, kot vojno uradno označujejo v Moskvi. Nova Gazeta, ki je nastala leta 1993, je sicer edini pomembnejši časnik v Rusiji, ki kritizira Putina in njegove poteze v državi in zunaj nje.