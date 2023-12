Prvi neuradni rezultati volitev v Srbiji: Vučićeva stranka v vodstvu s 46,6 odstotka glasov

Prve ocene, ki sta jih po zaprtju volišč v Srbiji danes objavili agencija za javnomnenjske raziskave Ipsos in Center za svobodne volitve in demokracijo (Cesid), na parlamentarnih volitvah napovedujejo prepričljivo zmago Srbski napredni stranki (SNS) predsednika Aleksandra Vučića.

Kaj kažejo rezultati javnomnenjske raziskave?

V Srbiji so se danes ob 20. uri zaprla volišča na parlamentarnih ter pokrajinskih in lokalnih volitvah, med drugim v Beogradu. Po podatkih Cesida in Ipsosa na vzorcu 65,1 odstotka glasov je največ glasov prejela lista Aleksandar Vučić - Srbija se ne sme ustaviti vladajoče SNS, ki je prejela 46,6 odstotka glasov ali 129 poslanskih sedežev od 250.

Na drugem mestu je vodilna opozicijska koalicija, zbrana na listi Srbija proti nasilju, ki jo sestavljajo levo-liberalne stranke in stranke centra, s 23 odstotki glasov ali 63 poslanskimi sedeži.

Socialistična stranka Srbije (SPS) Ivice Dačića, ki je bila koalicijski partner v vsaki vladi od leta 2008, ima skupaj s stranko Enotna Srbija glede na ocene 6,9 odstotka glasov ali 19 poslanskih sedežev.

Triodstotni parlamentarni prag bosta glede na dosedanje podatke prestopili tudi Nada s 4,9 odstotka glasov in lista Mi - glas ljudstva s 4,8 odstotka glasov.

Volilna komisija mora prve uradne izide volitev objaviti v 24 urah od zaprtja volišč.

Današnje volitve sicer niso minile brez incidentov

Opazovalna misije organizacije Crta je poročala o vrsti nepravilnosti, od kupovanja glasov do fantomskih volivcev, pa tudi o fizičnem nasilju nad njihovimi opazovalci.

Programski direktor Crte Reša Nedeljkov je na novinarski konferenci poudaril, da so prejeli izrazito veliko prijav. Volivci so jim med drugim sporočali, da jih ni bilo na volilnem seznamu, čeprav bi morali biti, ali pa so hoteli glasovati in ugotovili, da je nekdo že glasoval v njihovem imenu. Za veliko razburjenje je poskrbelo tudi poročanje nekaterih medijev o dovažanju volivcev iz Republike Srbske, entitete Bosne in Hercegovine, v Beograd, za kar po ocenah pravnih strokovnjakov ni nobene pravne podlage.

Volilna komisija po drugi strani ni poročala o večjih nepravilnostih. Ničesar spornega ni ugotovila niti v dovažanju volivcev iz Republike Srbske na volišča v Beogradu, današnji volilni dan pa je označila za bolj regularnega od volilnega dneva na lanskih volitvah. Srbska premierka Ana Brnabić je vse navedbe opazovalcev, opozicije in medijev o nepravilnostih medtem zavrnila kot brutalne laži in neumnosti.

Današnje volitve je spremljalo skoraj 5600 domačih opazovalcev, poleg tega so tudi letos pod drobnogledom Evropskega parlamenta. Delegacijo, ki jo sestavljajo evropski poslanci, vodi slovenski evroposlanec Klemen Grošelj.