Protesti kmetov v Nemčiji! Povzročili kaos, pripeljali traktorje v središče Berlina (VIDEO)

Nemški kmetje so začeli teden protestov zaradi vladnih načrtov za zmanjšanje subvencij v kmetijstvu. Kmetje so s traktorji zaprli več cest in ulic po državi ter povzročili kaos med jutranjo konico. Minister Robert Habeck je opozoril, da poskušajo skrajneži proteste izkoristiti za lastne interese.

Z več sto traktorji blokirali vhode na avtoceste po vsej deželi

Nemški kmetje so danes zjutraj povzročili motnje v prometu v več regijah severne in vzhodne Nemčije, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V severovzhodni nemški zvezni deželi Mecklenburg - Predpomorjanska so kmetje z več sto traktorji blokirali vhode na avtoceste po vsej deželi. Pri tem so jih podpirala prevozna podjetja, ki so protestirala proti povišanju cestnin za tovornjake. V okrožju Cloppenburg na severozahodu dežele Spodnje Saške je glavno cesto blokiralo 40 vozil. Na Saškem je bilo po podatkih tamkajšnje policije na območju Dresdna blokiranih nekaj avtocestnih priključkov.

Večje število protestnikov pa se je s svojimi vozili udeležilo demonstracij pred Brandenburškimi vrati v Berlinu. Policija je na glavnem bulvarju med Brandenburškimi vrati in Stolpom zmage v središču sosednjega parka Tiergarten do 10. ure zjutraj naštela 566 traktorjev, tovornjakov, avtomobilov, kombijev in prikolic ter okoli 550 ljudi.

Poleg kmetov so se protesta udeležili številni vozniki avtobusov in tovornjakov, med protestniki pa je bilo tudi veliko obrtnikov, navaja dpa. Kmetijska mehanizacija ovira tudi dostop do središč mest Hamburg, Köln in Bremen, na vsakem protestu pa je bilo prijavljenih do 2000 traktorjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vladni načrt za znižanje davčnih olajšav v kmetijstvu razburja

Nemške kmete je razburil vladni načrt za znižanje davčnih olajšav v kmetijstvu. Pripravili so več protestov, sredi decembra tudi pred Brandenburškimi vrati v Berlinu. Po ocenah združenja nemških kmetov DBV bi kmetijstvo izgubilo skoraj milijardo evrov, če kmetje ne bi mogli več zahtevati delnega povračila trošarine na nafto ter bi morali plačevati davek na motorna vozila na kmetijska in gozdarska vozila.

Vlada je načrte po protestih sicer omilila. Kot so v pretekli četrtek sporočili iz urada kanclerja Olafa Scholza, bodo ohranili oprostitev davka na kmetijsko mehanizacijo, subvencije za dizelsko gorivo pa bodo zmanjšali postopoma.

Vendar kmetje vztrajajo pri popolni opustitvi obeh predlaganih odpravi davčnih olajšav. Vodja DBV Joachim Rukwied je nemško vlado obtožil, da kmetijstvu krade prihodnost in ogroža varno oskrbo z visokokakovostno domačo hrano.

»Upamo, da bo berlinska vlada dobila razum in da bo to nesorazmerno breme za kmetijstvo zmanjšano. To je naš glavni cilj na demonstracijah,« je dejal za radio RBB-Inforadio.

Nemški gospodarski minister Robert Habeck je medtem opozoril, da proteste kmetov poskušajo ugrabiti skrajne skupine, in pozval k zaščiti demokracije. »Po spletu krožijo pozivi s fantazijami o državnem udaru. Oblikujejo se ekstremistične skupine, odkrito se razkazujejo nacionalistični simboli,« je v videonagovoru, objavljenem na družbenih omrežjih, dejal Habeck.