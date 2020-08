Protesti in bojkot lige NBA: bo Dončić še igral?

Združene države Amerike so po novem primeru policijskega nasilja nad temnopoltimi zajeli novi protesti. Pridružili so se jim tudi številni športniki.Vodstvo lige NBA je namreč preložilo tri tekme končnice severnoameriške košarkarske lige po tem, ko košarkarji ekipe Milwaukee Bucks v znak protesta in podpore ustreljenemuniso hoteli igrati. Potezo moštva je javno pozdravil tudi nekdanji ameriški predsednikKasneje so v ligi NBA odpovedali tudi preostali tekmi končnice tega večera Oklahoma City Thunder : Houston Rockets ter Los Angeles Lakers : Portland Trail Blazers. Še zlasti glasen je v bojkotu največji zvezdnik NBA lige, svoje mnenje je jasno izrazil tudi na twitterju. Združenje trenerjev lige NBA se je pridružilo protestu z izjavo. »Nesmiselna ustrelitev Jacoba Blaka in drugih črnih moških in žensk pomeni potrebo po ukrepanju. Ne po končnici, ne nekoč v prihodnosti, ampak takoj,« so sporočili trenerji.Vendar pa se je pozneje v mehurčku nadaljevala vroča razprava o tem, ali se bo končnica NBA sploh nadaljevala. Po nekaterih podatkih naj bi v glasovanju o nadaljevanju tekmovanja le dve moštvi glasovali proti, in sicer LA Lakers in LA Clippers. James, prvi mož jezernikov, naj bi zato protestno zapustil sestanek.V petkovih jutranjih urah po srednjeevropskem času je med drugim predvidena tudi tekma Los Angeles Clippers : Dallas Mavericks, za katere igra slovenski zvezdnikSicer pa so po zgodovinskem bojkotu ameriških športnikov prekinili tudi teniški turnir v New Yorku ter začasno zaustavili druge poklicne lige. Odpovedani oziroma preloženi sta bili tekmi v bejzbolski ligi MLB po tem, ko so se igralci odločili, da ne bodo igrali, pet tekem nogometne lige MLS pa so prestavili. Prekinili so tudi poklicno žensko košarkarsko ligo WNBA.Bojkotu se je pridružila tudi japonsko-ameriška teniška igralka, ki je v četrtek odpovedala nadaljevanje turnirja WTA, ki ga namesto Cincinnatija gosti New York. Tvitnila je, da ne bo igrala v polfinalu mastersa in da se »kot temnopolta počuti, da obstajajo pomembnejše zadeve, ki potrebujejo takojšnjo pozornost, kot to, da jo gledajo, kako igra tenis«. Organizatorji turnirja so kasneje sporočili, da bodo začasno prekinili oba turnirja, ženskega WTA in moškega ATP.