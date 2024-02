Priznani zgodovinar o katastrofah, ki nam grozijo

Priznani britansko-ameriški zgodovinar Niall Ferguson z ameriške univerze Harvard je za švicarski Neue Zürcher Zeitung komentiral aktualno svetovno dogajanje. Spregovoril je o tem, kaj prinašajo ameriške volitve in kako bo jesenska izbira Američanov vplivala na svetovno dogajanje. Komentiral je tudi položaj v Ukrajini in vlogo Rusije v svetu in se dotaknil dogajanja v Tajvanu.

»Ameriški volivci so pred težko odločitvijo,« je Ferguson odgovoril na vprašanje, kateri kandidat je boljši. Meni, da bi še en Bidenov mandat zapečatil padec Amerike kot supersile. Meni, da se nasprotniki ZDA veliko bolj bojijo Donalda Trumpa kot Bidena. Pravi, da so ZDA dovolj stabilna demokracija, da bi lahko preživela še en Trumpov mandat, a ker Trump prezira in krši ameriško zakonodajo, bi to lahko vseeno imelo usodne posledice.

Fergusona so vprašali, katere tri Trumpove odločitve bi bile, če bi bil ponovno izvoljen, najbolj katastrofalne. Kot najbolj usodno je izpostavil izstop ZDA iz zveze Nato. Trump je namreč že v času svojega mandata na zaveznike znotraj zveze gledal kot pijavke, ki od ZDA samo jemljejo in ničesar ne dajejo v zameno.

Meni, da bi, če bi bil Trump znova izvoljen, bila Ukrajina izgubljena. Poudari, da so bila zaradi nasprotovanj v predstavniškem domu sredstva že blokirana. »Po mojem mnenju bi bila katastrofa, če bi Ukrajina izgubila vojno proti Rusiji. To bi povzročilo popolnoma nove varnostne razmere v Evropi. To bi prisililo vse evropske države, da bistveno povečajo svoje obrambne proračune.«

Med zelo pomembne težave ob ponovni izvolitvi Trumpa navaja vprašanje Tajvana. Ferguson opozori, da se Trump zanj ne meni. »Če berete zapise nekdanjega Trumpovega svetovalca Johna Boltona, je bil Trump ravnodušen, kar se tiče Tajvana. Možno je, da bi rekel Kitajski, da mu je vseeno, kaj bodo naredili s Tajvanom. Če prisluhnete govorom, je kritičen do aktualnega predsednika, ker naj bi bil 'premehek' do Kitajske.«

Evropa potrebuje čas

Ferguson še pravi, da je napočil čas, da evropske države začnejo resno jemati lastno obrambo in da ne smejo jemati ameriške zaščite za samoumevno. O bližnjem vzhodu je dejal, da mora Izrael izkoreniniti Hamas in doda, da je največja težava Iran. »Vsi slabi igralci so iranski posredniki. Veliko bolj pomembno je, da zadrževanja Irana kot zadrževanje Izraela. Mislim, da ZDA že močno omejujejo Izrael.«

Glede palestinskega vprašanja je dejal, da je verjetno vsem jasno, da do rešitve dveh držav ne bo prišlo. Meni, da morajo Združeni narodi prevzeti odgovornost za Gazo in dodaja, da bo moralo preteči mnogo let, preden bo mogoče resno razmišljati o palestinski samoupravi. »Izrael ne more nadzorovati Gaze s svojo vojsko«.

Dejal je še, da bi morali Rusijo in Kitajsko jemati kot sovražnika, kot da so njihove namere vedno zlonamerne. »Angažirati jih je treba na način, da si kupimo čas, ker ta čas potrebujemo. Evropa potrebuje najmanj deset let, da se bo lahko verodostojno branila. ZDA potrebujejo deset let, da modernizirajo svoje zastarele vojaške sile,« je še dejal in dodal, da tudi Tajvan potrebuje deset let, da se ubrani kitajske agresije.