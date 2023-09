Prihaja posodobljeno cepivo proti covidu-19

Evropska agencija za zdravila (Ema) je te dni odobrila posodobljeno različico cepiva proti covidu-19 proizvajalca Pfizer-BioNTech. Ta je namenjena zaščiti pred podrazličico novega koronavirusa omikron XBB.1.5. Primerna je tako za odrasle kot za otroke od šestega meseca starosti dalje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Čeprav je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) maja sporočila, da covid-19 ne predstavlja več grožnje svetovnemu javnemu zdravju, virus še vedno kroži med ljudmi, prav tako pa se pojavljajo nove različice in podrazličice. Ema je junija priporočila posodobitev cepiv proti covidu-19, da bi bila ta usmerjena proti sevu XBB, ki je prisoten tako v Evropi kot drugod po svetu.

Odrasli in otroci, starejši od pet let, potrebujejo en odmerek posodobljenega cepiva – ne glede na to, kolikokrat so bili proti covidu-19 cepljeni pred tem, medtem ko mlajši lahko prejmejo enega ali tri odmerke, odvisno od tega, ali so opravili osnovno cepljenje ali ne, je sporočila Ema.

Dodala je, da so neželeni stranski učinki običajno blagi in kratkotrajni, resnejši neželeni učinki pa da se pojavijo le redko. Medtem druga farmacevtska podjetja, denimo Moderna in Novavax, na posodobljenih cepivih proti covidu-19 še delajo, poroča AFP.