Pri trinajstih meri kar 221 cm

JEREMY GOHIER je z 221 centimetri že zdaj višji od povprečnega igralca v NBA (199,62 centimetra), glede na to, da šteje komaj 13 pomladi, pa bo verjetno še zrasel. Kanadski najstnik obožuje košarko, z izjemno višino pa je svoji ekipi prinesel že številne zmage. Brez truda blokira udarce in se premika po igrišču tako, da ga nihče ne more ustaviti.

Pred kratkim se je znašel v središču spletne pozornosti, k čemur je, če smo iskreni, bolj kakor njegove košarkarske sposobnosti prispevala prav njegova višina. Jeremy je namreč toliko večji od vrstnikov, da se človeku njegovi nasprotniki naravnost zasmilijo. Mladenič trenutno obiskuje srednjo šolo Georges-Vanier, kjer je vpisan na športni program. Prerokujejo mu uspešno kariero. Čeprav je še daleč od uvrstitve v ligo NBA, si je že zagotovil donacijo Petro-Canada FACE, ki podpira obetavne kanadske športnike. Omogočila mu bo udeležbo na turnirjih po vsej Severni Ameriki, kjer bodo lahko športni skavti ocenili njegove resnične sposobnosti in potencial.

Očitno je kanadski Quebeck mesto visokih najstnikov, saj tudi najstnik, ki je vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov kot najvišji na svetu, prihaja prav od tam. Olivier Rioux iz Quebeca je bil 26. oktobra 2023 visok 226,9 centimetra. Na spletu so se že razvile razprave o tem, s čim hranijo quebeško mladino. Do pametnega zaključka niso prišli, med hrano, ki so jo omenjali, pa je bil mlečni šejk.