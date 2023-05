Pri sosedih največja kriptoprevara: so oškodovani tudi slovenski vlagatelji?

Lastnik reške družbe za trgovanje s kriptovalutami BitLucky Luka Burazer je domnevno oškodoval okoli 800 ljudi za najmanj 70 milijonov evrov, poročajo hrvaški mediji. Poznavalci ocenjujejo, da gre za največjo kriptoprevaro na Hrvaškem. Vlagatelje je privabil z obljubami o visokih donosih, pred dnevi pa jih je obvestil o slabem poslovanju podjetja.

Burazer je minuli petek po pisanju hrvaškega časnika Jutarnji list vsem vlagateljem, ki so pri njem vložili denar, poslal elektronsko sporočilo. V njem je zapisal, da je stanje podjetja »zaradi vrste slabih poslov in odločitev« pripeljal v krizno situacijo in da bo imel več informacij v prihodnjih dneh.

Kje je, nihče ne ve

Na telefonske klice in elektronska sporočila medijev po tem sporočilu ni odgovarjal, na družbenih omrežjih pa je izbrisal vse profile. Trenutno nihče ne ve, kje je, primer pa preiskuje tudi hrvaška policija.

Poslovni model družbe, ki jo je Burazer ustanovil leta 2018, je bil po ocenah poznavalcev enostaven. Stranke so Burazeru dajale denar, on pa ga je vlagal naprej v kriptovalute. Najmanjši vložek je bil okoli 2000 evrov, nekateri pa so po pisanju Jutarnjega lista vlagali tudi po 100.000 evrov. Vlagateljem je obljubljal pet- do 25-odstotne donose, vzel pa je od 20 do 40 odstotkov provizije.

V zadnjem letu, ko je bilo poslovanje vse slabše, je stranke spodbujal, naj svoj denar čim dlje zadržijo v BitLuckyju in naj ne zahtevajo izplačil, ker je »zdaj pravi čas za vlaganje«.

Ante Žigman iz hrvaške agencije za nadzor finančnih storitev (Hanfa) je za hrvaško nacionalno televizijo v ponedeljek ocenil, da je šlo v primeru poslovanja družbe BitLucky za nezakonit posel.

Pojasnil je, da Hanfa vodi register društev, ki se na Hrvaškem ukvarjajo s transakcijami in virtualnim premoženjem. Izpostavil je, da družba BitLucky ni bila registrirana za dejavnosti virtualne denarnice, zaradi česar Hanfa ni mogla preveriti, s čim točno se ukvarja. Na vprašanje, ali bodo vlagatelji dobili nazaj denar, pa je Žigman odgovoril, da je zaenkrat to težko oceniti.