Pretresljiv Prigožinov video! Zgodba o razpadu letala v zraku: Ne bom lagal, raje me ubijte! (VIDEO)

Po družbenih omrežjih se širi posnetek starega intervjuja Jevgenija Prigožina, nekdanjega vodje najemniške skupine Wagner, ki je v nenavadnih okoliščinah umrl v letalski nesreči v Rusiji, dva meseca po tem, ko je sporočil, da je nezadovoljen z delom ruskih oblasti in se je odpravil v Moskvo izvest državni udar.

Obveščevalci: Bilo je maščevanje za državni udar

Mnogi poznavalci menijo, da okoliščin nesreče ne bodo nikoli objavili. Britanski obveščevalci so prepričani, da je šlo pri Prigožinovi smrti za atentat in da za vsem stoji ruska obveščevalna služba, torej da gre za Putinovo maščevanje za junijski državni udar, Rusija vse seveda zanika.

»Raje me ubij«

V starem intervjuju Prigožin govori o Rusiji, ki jo je primerjal z letalom, ki razpada v zraku! »Raje me ubij, ne bom lagal! Prišli smo do vrelišča. Rusija je na robu katastrofe, kot bi letalo razpadlo v zraku. Zakaj sem tako pošten? Ker nimam pravice lagati pred tistimi ljudmi, ki bodo še naprej živeli v tej državi,« so besede zdaj pokojnika v enem izmed intervjujev.

Ruski preiskovalci potrdili smrt

Ruski preiskovalni odbor je sicer sporočil, da so znanstveniki s pomočjo genetske analize potrdili smrt vodje ruske najemniške vojske Wagner, ki je bil na krovu letala, ki je v sredo strmoglavilo pri Moskvi.