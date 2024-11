»Preporod pravega bojevnika«, pravijo o Trumpu po svetu

Na zmago Donalda Trumpa na predsedniških volitvah v ZDA se odzivajo tudi v državah obeh Amerik. Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je ob čestitki Trumpu poudaril, da je glas ljudstva vedno treba spoštovati. Kanada si bo še naprej prizadevala za sodelovanje z ZDA. V Mehiki pa v zmagi Trumpa ne vidijo razloga za skrb.

»Čestitam predsedniku Donaldu Trumpu za zmago in vrnitev na predsedniški položaj v ZDA. Demokracija je glas ljudstva in jo je treba vedno spoštovati,« je na omrežju X zapisal Lula ter Trumpu zaželel srečo in uspeh. Ob tem je izrazil prepričanje, da svet potrebuje dialog in skupno delo za več miru, razvoja in blaginje.

Lula je sicer nekaj dni pred volitvami izrazil podporo demokratski kandidatki Kamali Harris in dejal, da bi njena zmaga okrepila demokracijo.

Nekdanji brazilski predsednik Jair Bolsonaro je v daljši izjavi pozdravil zmago prijatelja Trumpa. Označil jo je za »preporod pravega bojevnika« in opisal kot vstajenje Trumpa, potem ko se je leta 2020 soočil z »brutalnim volilnim procesom in neupravičenim sodnim pregonom«.

Trumpova zmaga pomeni tudi »zmago volje ljudstva nad arogantnimi načrti peščice, ki prezira naše vrednote, prepričanja in tradicijo«, je dodal Bolsonaro.

Prepričani o dobrih odnosih

Kanadski premier Justin Trudeau je ob čestitki Trumpu poudaril, da si bo prizadeval za skupno delo z ZDA pri krepitvi gospodarstva in varnosti obeh držav. »Prijateljstvu med Kanado in ZDA zavida ves svet. Vem, da si bova s predsednikom Trumpom skupaj prizadevala ustvariti več priložnosti, blaginje in varnosti za oba naroda,« je še zapisal na omrežju X.

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum pa je dejala, da zmaga Trumpa, ki grozi s carinami in množičnimi deportacijami, za njeno državo ne predstavlja razloga za zaskrbljenost. »Smo svobodna, neodvisna in suverena država in z ZDA bomo imeli dobre odnose,« je dodala.