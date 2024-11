Preplah pred martinovim: zaradi ptičje gripe poostreni varnostni ukrepi

V Avstriji zaradi nevarnosti širjenja ptičje gripe od danes veljajo poostreni varnostni ukrepi v perutninarstvu. Bolezen so doslej potrdili na petih farmah, pri razkuževanju bo pomagala tudi vojska. Avstrijsko ministrstvo za zdravje, pristojno tudi za zaščito živali, je za vso državo izdalo navodilo, da je treba stike med perutnino in divjimi pticami preprečiti z mrežami ali strehami.

Na farmah tudi sicer veljajo strogi higienski ukrepi. Premiki živali so dovoljeni le z vnaprejšnjim soglasjem pristojnih, na območjih z močno povečanim tveganjem pa je reja perutnine na prostem dovoljena le tistim, ki imajo manj kot 50 živali.

Na pomoč tudi vojska

Nove primere ptičje gripe so nedavno odkrili na štirih farmah s skupno okoli 200.000 živalmi v Zgornji in Spodnji Avstriji, nato pa na še eni farmi v Spodnji Avstriji. Za pomoč pri razkuževanju vozil za odvoz okuženih živali so oblasti vpoklicale tudi vojake, ki bodo na terenu predvidoma do nedelje.

Rejci perutnine pričakujejo, da jim bo država pomagala tudi pri nadomeščanju morebitnega finančnega izpada. Kot so opozorili v združenju Avstrijska perutninarska industrija (GWÖ), je najpomembnejše čim večje ohranjanje proizvodnje, poudarili pa so tudi, da je strah potrošnikov pred uživanjem perutnine in jajc odveč. Za takšne primere naj bi bilo zavarovanih približno 80 odstotkov kmetij. Za takšno zavarovanje lahko pridobijo državno sofinanciranje.

Oktobra tudi pri nas

Ptičjo gripo so oktobra potrdili tudi v Sloveniji, in sicer pri labodih na Ptuju in v Brežicah ter pri perutnini v ptujski občini. Ker se bolezen lahko prenaša tudi prek kontaminirane obutve in živali, ki pridejo v stik s poginjenimi pticami ali njihovimi izločki, je uprava za varno hrano takrat prebivalce pozvala, naj se izogibajo vodnim površinam, na katerih se nahajajo vodne ptice, in jih ne krmijo. Če opazijo poginule vodne ptice, naj pokličejo številko 112.