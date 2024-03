Premier Golob podpira priznanje Palestine: Slovenija o priznanju ne bo odločala povsem sama

Premier Robert Golob podpira priznanje Palestine. Kot je povedal ob robu vrha EU, bo Slovenija Palestino predvidoma priznala skupaj še z nekaterimi drugimi članicami, da bo mednarodni učinek čim večji. Kdaj naj bi se to zgodilo, ni želel napovedovati. EU sicer naredi bistveno premalo za izboljšanje humanitarnih razmer v Gazi, je še dejal.

»Politična rešitev je lahko samo ena in to je rešitev dveh držav, to govorimo danes že vsi. In če že govorimo o politični rešitvi dveh držav, to pomeni, da bomo ti dve državi tudi priznali, je na vprašanje, ali sam podpira priznanje Palestine, odgovoril Golob. Dodal je, da o tem ni nobenega dvoma.

Po njegovih besedah se Slovenija o priznanju ne bo odločala povsem sama. O tem se pogovarja s skupino enako mislečih držav znotraj EU. »Mislim, da bomo šli skupaj v to priznanje. Takrat, ko bomo to naredili, bomo naredili zato, da bo mednarodni učinek čim večji,« je še povedal glede priznanja Palestine. »Morda bo to že v kratkem, vendar se o tem ne bi opredeljeval,« je dejal Golob. K priznanju palestinske države je sicer vlado danes pozvala poslanska skupina največje koalicijske stranke Gibanje Svoboda, ki jo vodi premier Golob. Kot so zapisali v pozivu vladi, niso več pripravljeni nemočno spremljati morije v Gazi.

»Palestina nima možnosti vzpostaviti državne strukture brez priznanja pravice do samostojne države s strani mednarodne skupnosti. Čakanje na pravi trenutek v zgodovini za priznanje Palestine ni več primeren odgovor. V Evropski uniji je več držav, ki že napovedujejo priznanje, zato pozivamo vlado, da skupaj s prvo skupino držav Evropske unije stori ta korak,« so zapisali v pozivu, objavljenem na spletni strani stranke.

Ena od osrednjih tem današnjega voditeljev članic EU

Bližnjevzhodni konflikt je sicer ena od osrednjih tem današnjega zasedanja voditeljev članic EU, o čemer so na delovnem kosilu razpravljali tudi z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antoniem Guterresom. Največ časa so po Golobovih besedah posvetili humanitarni katastrofi v Gazi.

»Stališče Slovenije je bilo zelo jasno. Evropska unija naredi bistveno premalo, Evropska unija bi morala biti bolj glasna, predvsem pa bi morala zasledovati enako strategijo, kot jo v primeru ruske agresije na Ukrajino, morali bi imeti jasna in enotna stališča. (...) Verjamem, da bomo danes zvečer to poskušali popraviti in upam, da bomo zelo jasno pozvali naše prijatelje v Izraelu, da morajo z akcijami, ki jih izvajajo, prenehati takoj,« je o razpravi z Guterresom povedal Golob.

Vzvodov za pritisk na Izrael ima EU po njegovem mnenju dovolj. »Gre za vprašanje odločitve, ali bomo začeli končno delovati v smeri takojšnje prekinitve ognja, takojšnjega premirja in takojšnje razbremenitve humanitarne katastrofe v Gazi,« je še dejal premier.