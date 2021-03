Preiskava skrita javnosti: kako naj bi se pošast sars-cov-2 začela širiti

Luskavec. FOTO: Reuters

Preiskava Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Kitajske naj bi po poročanju Agence Presse, ki se je dokopala do izsledkov, pokazala, kako je pošast sars-cov-2 »odšla« v svet.Malo verjetno je, da bi virus ušel iz laboratorija. Bolj verjetno se je prenesel z živali na človeka. Preiskava strokovnjakov naj bi govorila o štirih mogočih scenarijih izbruha virusa, ki povzroča bolezen covid 19. Tako bi med drugim lahko šlo za neposreden prenos z netopirjev na človeka (verjetno) ali pa za širjenje prek prehrambnih izdelkov (mogoč, a ni verjeten).Genske preiskave so pokazale najbližjega »sorodnika« sars-cov-2 pri netopirjih. A evolucijska razlika naj bi bila velikanska – kot bi rekli, za nekaj desetletij. Podobne viruse so našli tudi pri luskavcih, domačih mačkah in vidrah, ki bi prav tako lahko bili prenašalci virusa.Uradno preiskave še niso pokazali javnosti, s tem odlašajo že nekaj časa, zato mnogi kritizirajo Kitajsko, češ da nekaj skriva. Virus naj bi se širil iz Vuhana v vse dele sveta. Vuhan je bil tudi prvi epicenter okužb.