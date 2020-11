Pred dnevom D v ZDA: volja ljudstva, ki ne pride do izraza

Prvi torek v novembru je v Združenih državah Amerike volilni dan. Ameriški volivci gredo vsako leto na prvi torek v novembru na volitve – vsake štiri leta volijo predsednika države, vsako drugo leto kongresnike v spodnjem domu parlamenta, vsakih šest let senatorje v zgornjem domu ameriškega kongresa, pa potem vmes še župane in mestne svetnike, guvernerje, senatorje in poslance v parlamentih svojih zveznih držav. Za nameček takrat tudi lahko glasujejo še o vrsti referendumskih pobud za zakonodajne rešitve.Torej, v torek, 2. novembra, bodo Američani na zvezni ravni volili predsednika države, vse kongresnike in tretjino ...