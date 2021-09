'Prebudil' se je virus, še nevarnejši od korone: žrtev 12-letnik

12-letnik iz Indije je umrl, potem ko so ga v bolnišnico sprejeli z vročino. Izkazalo se je, da se je deček okužil z virusom nipa, ki je še nevarnejši od novega koronavirusa. Na okužbo s tem virusom sta namigovala že simptoma: vnetje srčne mišice in možganov. Med 11 okuženimi so fantovi starši, njegovi sorodniki in nekateri od zdravstvenih delavcev, ki so ga zdravili. S sledenjem stikov so odkrili še 250 ljudi, od katerih jih je 54 rizičnih. Pretekla žarišča nipe so po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) pokazala, da je smrtnost 40- do 75-odstotna.



Virus nipa (imenuje se po malezijski vasi Sungaj Nipa, kjer so ga odkrili) je nevaren, ker napada možgane in respiratorni sistem. Prvi znaki bolezni so predvsem kašelj, glavobol in vročina, ki trajajo nekaj dni, včasih lahko tudi nekaj tednov. Te simptome pogosto lahko spremlja tudi encefalitis ali vnetje možganov, kar je lahko usodno. Virus se prenaša prek neposrednega stika z okuženo živaljo, najpogosteje ga prenaša ena vrsta netopirja, ali s hrano, ki je zastrupljena s tem virusom. Prav tako so v preteklosti ugotovili prenos s človeka na človeka.



Virus so prvič odkrili v Maleziji in Singapurju leta 1999, ko se je okužilo okoli 300 ljudi, umrlo pa jih je 100. Proti temu virusu ni zdravila ne cepiva. Pristojni sicer pravijo, da virus nipa ni zelo nalezljiv, je pa očitno zelo nevaren.





