Prava drama na grškem otoku, v glavni vlogi pa slovenska najstnika

Najstnika iz Slovenije sta doživela pravo dramo med počitnicami v Grčiji. Med supanjem ju je tok odnesel daleč od obale. Zaradi hitrega posredovanja intervencijskih služb se je njuna agonija uspešno končala.

Brata iz Slovenije, stara 14 in 15 let, sta se v sredo okoli poldneva znašla v zelo nevarni situaciji med počitnicami na Samotraki, poroča Blic. Na njuno srečo ju je med plovbo na supu prestregel moški, ki je upravljal zasebni čoln.

Oče ju je pričakal na plaži

Tamkajšnja pomorska policija je bila obveščena, da sta mlada fanta na supu v težavah na območju plaže Kipoi na Samotraki.

Na kraj dogodka so odhiteli tudi patruljni čoln pomorske policije in pripadniki obalne straže. Na koncu je zasebni čoln prvi prišel do najstnikov, ju pobral in pripeljal nazaj na plažo Kipoi, tam ju je pričakal njun oče.