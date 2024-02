Pozor! Sladkarija, priljubljena pri otrocih, lahko povzroča raka

Sredi februarja je južnoindijska zvezna država Tamil Nadu uvedla prepoved prodaje puhaste slaščice, ko so v vzorcih, poslanih na laboratorijsko testiranje, potrdili prisotnost rakotvorne snovi rodamin-B.

Sladkorna pena, ki ji v Indiji pravijo tudi buddi-ka-baal (lasje starke), je priljubljena pri otrocih po vsem svetu. Je stalnica v zabaviščnih parkih, na sejmih in drugih prizoriščih, ki jih obiskujejo otroci. Priljubljena je predvsem zaradi lepljive teksture, ki se topi v ustih.

Ali je bolj zlovešča, kot se zdi?

P. Satheesh Kumar, nadzornik za varnost hrane v mestu Chennai v Tamil Naduju, je za časnik The Indian Express povedal, da lahko snovi v sladkorni peni »povzročijo raka in prizadenejo vse organe telesa«.

V Indiji slaščico imenujejo lasje starke. FOTO: Akhtar Soomro Reuters

Njegova ekipa je prejšnji teden pod drobnogled vzela vse prodajalce te sladkarije na eni od plaž v mestu. Gospod Kumar je dejal, da sladkorno peno, ki se tam prodaja, izdelujejo neodvisni prodajalci in neregistrirane tovarne.

Nekaj dni zatem je vlada prepovedala prodajo, ko so laboratorijski testi v vzorcih odkrili prisotnost rodamina-B. Kemikalija daje peni fluorescentno rožnat odtenek in se sicer uporablja za barvanje tekstila, kozmetike in črnil.

Ponekod že prepovedan

Študije so pokazale, da lahko rodamin-B poveča tveganje za nastanek raka, EU in Kalifornija pa sta njegovo uporabo kot barvo za živila prepovedali.

Ob prepovedi je zdravstveni minister Ma. Subramanian dejal, da bo uporaba rodamina-B pri »pakiranju, uvozu, prodaji ali strežbi hrane, ki vsebuje to snov, na porokah in drugih javnih dogodki, kazniva«.

Po zgledu Tamil Naduja so testiranje začele še druge zvezne države v Indiji.