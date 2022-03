Poziv državljanom EU: storite to v boju proti Putinu

Države članice Mednarodne agencije za energijo (IEA), med drugim ZDA, Velika Britanija, države EU, Mehika, Kanada, Japonska in druge) so sporočile, s katerimi ukrepi bi lahko zmanjšali odvisnosti od ruskega plina, ki ga Rusija uporablja kot orožje v Ukrajini. »Evropejci bi morali vsaj za eno stopinjo znižati svoje termostate, da bi prihranili pri plinu in zmanjšali odvisnost od ruskega uvoza, ki ga Rusija uporablja kot orožje v vojni v Ukrajini,« je dejal vodilni svetovni energetski svetovalec Fatih Birol. To je le ena od 10 točk za zmanjšanje evropske odvisnosti od ruskega zemeljskega plina. Ruski plin pomeni 45 odstotkov porabe zemeljskega plina v EU. Če bi v gospodinjstvih zmanjšali temperature za eno stopinjo, bi menda prihranili okoli 10 milijard kubičnih metrov plina na leto.

EU je lani iz Rusije uvozila 155 milijard kubičnih metrov zemeljskega plina, s predlaganimi ukrepi pa bi lahko v enem letu zmanjšala uvoz za 50 milijard kubičnih metrov. Med ukrepi, ki jih predlaga Birol, o tem piše The Guardian, je tudi, da naj uvozniki plina ne podpisujejo novih pogodb z Gazpromom, naj ruske vire zemeljskega plina zamenjajo z drugimi viri, pospeši pa naj se postavljanje novih vetrnih in sončnih virov.