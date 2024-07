Potrjena prašičja kuga!

V Gradištu je bil potrjen primer afriške prašičje kuge, so sporočili s hrvaškega ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.

Afriško prašičjo kugo (AKS) so lani na Hrvaškem potrdili 26. junija v Vukovarsko-sremski županiji v občinah Drenovci in Gunja.

V naslednjih nekaj mesecih se je bolezen kmalu razširila na večje območje Vukovarsko-sremske županije, nato na omejeno območje Brodsko-posavske županije, v oktobru pa še na omejeno območje Osješko-baranjske županije, vse ob meji z Vukovarsko-sremsko županijo.

Kaj je afriška prašičja kuga? Afriška prašičja kuga (APK) je virusna nalezljiva bolezen domačih in divjih prašičev, ki se kaže v obliki hemoragične mrzlice, umrljivost pa lahko doseže 100 odstotkov. Bolezen ni nevarna za ljudi in druge živali, temveč le za domače in divje prašiče. Povzročitelj bolezni je virus DNA z ovojnico, ki spada v rod Asfivirus iz družine Asfarviridae.

Divji prašiči so glavni vir okužbe domačih prašičev, virus pa je izredno odporen in ostane dolgo časa prisoten v okolju na okuženem območju, piše na spletni strani ministrstva.

Cepiva proti ASK do danes še ni bilo razvito, zato je izvajanje strogih nadzornih ukrepov še toliko pomemnejše, vključno z usmrtitvijo domačih prašičev na okuženih farmah.

Poleg usmrtitve prašičev na okuženih rejah se glede na epidemiološko situacijo določijo okužena in ogrožena območja ter rizična območja, v katerih se določijo zelo rigorozni ukrepi, kot je prepoved gibanja ljudi na okuženo območje v primeru bolezni pri divjih prašičih, prepoved premikov živali in proizvodov živalskega izvora, odrejeni so zelo strogi biovarnostni ukrepi, čiščenje in razkuževanje vozil, opreme, pripomočkov itd.