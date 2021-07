Potrdili virus, ki ga prenašajo komarji in je najbolj nevaren nosečnicam

V južnoindijski zvezni državi Kerala so potrdili prvi primer virusa zika. Zbolela je 24-letna nosečnica, katere zdravje je trenutno stabilno. Otroka je sicer rodila nekaj dni kasneje po potrditvi virusa, 7. julija.



V bolnišnico so nosečnico sprejeli 28. junija, potem ko je dobila blago vročino, po telesu so se ji pojavili izpuščaji, imela pa je tudi glavobol. V bolnišnici so potrdili, da gre za virus zika, vzorec pa so v dokončno potrditev poslali še tamkajšnjemu nacionalnem inštitutu za virologijo.



Kako se je okužila, še ni znano. Zunaj meja Kerale ni bila, je pa podobne simptome zaznala njena mama pri sebi že kakšen teden pred njo.



Prenašalci virusa zika so komarji. Zdravilo ne obstaja, pri nosečnicah pa zika povzroča mikrocefalijo – dojenček se rodi z glavo manjšo kot bi jo moral imeti.



Iz Kerale je do zdaj na inštitut potovalo 19 vzorcev, za 13 pa sumijo, da bodo pozitivni na ziko. Oblasti so prebivalce o nevarnosti že obvestile in jim svetovale, da naj se ustrezno zaščitijo pred piki komarjev.

